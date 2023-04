Tauben gehören in großen Städten wie auch Frankfurt längst zum Alltagsleben, doch das Miteinander ist vielerorts noch lange nicht harmonisch. Während die ehemals domestizierten Tiere auf der Suche nach Nahrung die Nähe der Menschen suchen, ist den Menschen die Anwesenheit und Verschmutzung durch Tauben häufig lästig. Dabei ist die hohe Taubenpopulation ein hausgemachtes Problem des Menschen. Einst gezüchtet, um als Brieftauben oder zum Verzehr zu dienen, vermehren sich Tauben bis zu acht Mal im Jahr. Sie nisten an den Orten, an denen sie am meisten Futter finden, und das ist häufig dort, wo sich viele Menschen aufhalten. So kommt es, dass Tauben ihren Kot vor allem da hinterlassen, wo ihn besonders viele sehen und sich darüber ärgern können.

Tauben zeichneten sich durch ihre Geselligkeit und Standorttreue aus, erklärt Gudrun Stürmer, Leiterin des Frankfurter Stadttaubenprojekts. Da sich ein Großteil der Tauben an wenigen Stellen konzentriere, mache es deshalb den Eindruck, als gäbe es so viele. Im Jahr 2014 zählte das Projekt etwa 9.000 bis 10.000 Tauben. Um den Verunreinigungen von Tauben an bestimmten Orten entgegenzuwirken, gilt in Frankfurt seit 1970 ein generelles Fütterungsverbot, das bei Verstoß mit 100 Euro Bußgeld geahndet werden kann. Trotzdem verteilen laut der Stadt immer wieder Menschen „aus falsch verstandener Tierliebe ganze Tüten mit Körnern oder Brot“ für die Tauben.