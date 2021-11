Mainzer Kaffeekommune : Kunden und Kaffee-Farmer verbinden für mehr Nachhaltigkeit

Spätestens bei einem verstohlenen Blick durch die hohen Glastüren der Lagerhalle wird klar, dass sich Google-Maps wohl doch nicht geirrt hat. Die Adresse scheint zu stimmen. In dem kleinen Gebäude neben einer Tankstelle in Mainz-Gonsenheim wird ganz offensichtlich Kaffee geröstet. Von außen sieht es aus wie der Eingang zu einer Waschanlage.

Paul Bonna steht zur Begrüßung von seinem Schreibtisch auf und steigt über eine schwarze Wendeltreppe von einer Empore im Inneren der Lagerhalle hinunter. Es ist ein offener und heller Raum in dem, ob Röstmaschine oder Tresen, alles einen wohldurchdachten Platz zu haben scheint.

Zusammenarbeit mit Kleinstfarmen

Vor vielen Jahren sei hier schon einmal Kaffee gelagert worden, sagt Bonna. Sein Enthusiasmus ist spürbar, während er an den Röstmaschinen vorbei durch die Halle führt und jeden Produktionsschritt bis ins Kleinste erklärt. „Das Entscheidende für mich ist immer im Kern der Geschmack, der muss vielfältig sein, der muss eine Geschichte erzählen“, sagt Paul Bonna. In seinem Café, der Kaffeekommune in der Nähe des Mainzer Gautors, serviert er Spezialitätenkaffee, sogenannten „Specialty Coffee“. Damit wird Kaffee bezeichnet, der auf einer normierten Scala mehr als 80 von hundert Punkten erreicht und damit hohe aromatische beziehungsweise sensorische Standards erfüllt. Seit Beginn dieses Jahres röstet Bonna die Bohnen auf den rund 70 Quadratmetern in Mainz-Gonsenheim selbst.

Den Ursprung der Bohnen können Kunden auf den Packungen oder im Internet nachvollziehen, oft mit Fotos, die die jeweiligen Farmen zeigen, von denen die Ware stammt. Die Wahl der Betriebe, von denen er den Kaffee bezieht, sei jedoch stets eine sensorische Entscheidung. Auf wundersame Weise führe das allerdings dazu, dass man mit „spannenden Farmen“ zusammenarbeite.

Dass sich Bonna einmal dem Kaffee verschreiben würde, war so sicherlich nicht abzusehen. Der studierte Volkswirt, Mitte dreißig, arbeitet schon seit gut zehn Jahren daran, die Specialty-Szene im beschaulichen Mainz zu etablieren – mit wachsendem Erfolg. Dabei gehe es ihm vor allem darum, positive Impulse zu setzen. Sowohl in Mainz als auch in den Anbauländern.

Eine der Farmen, mit denen Bonna zusammenarbeitet, heißt „Las Cascadas“ und wird von dem Kolumbianer Aldemar Pillimue betrieben. Nahe der Stadt San Antonio baut er auf rund 2,5 Hektar Kaffeepflanzen an. Damit gehört Las Cascadas zu den Kleinstfarmen. Laut der Fair-Trade-Initiative TransFair werden rund 80 Prozent des Kaffees von solchen Kleinbauernfamilien produziert, die weniger als zehn Hektar Land bewirtschaften.

Harter Kaffeemarkt

Für Bauern wie Pillimue ist das nicht nur körperlich extrem anstrengende Arbeit, sondern vor allem auch ein sehr risikoreiches Geschäft. Sie müssen Ernteausfälle und Schwankungen des Weltmarktpreises ausgleichen, obwohl die Einkommen oft nicht zur Existenzsicherung reichen. Laut TransFair leben viele Kaffeebauern von weniger als zwei Dollar am Tag. So ist es nicht verwunderlich, dass Zweitjobs oft zur Notwendigkeit werden. Der Klimawandel verstärkt die Schwierigkeiten.