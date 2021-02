Kabarettist Lars Reichow : „Die Menschen brauchen ein Ventil – ob Baumarkt oder Friseur“

Lars Reichow ist gebürtiger Mainzer, aber er hat erst auf Umwegen in die Fastnacht gefunden. Zuvor hat der kurzzeitig als Lehrer tätige Kabarettist eine bemerkenswerte Karriere auf den Kleinkunstbühnen und in diversen Fernsehsendungen hingelegt. Zu den vielen Preisen, die ihm verliehen wurden, ist auch der Deutsche Kleinkunstpreis, der in seiner Heimatstadt auf Reichows Heimatbühne im Mainzer Unterhaus verliehen wird. Bei der Traditionssitzung „Mainz bleibt Mainz“ war der 56 Jahre alte Reichow auch in der coronabedingt etwas anderen Sendung am Freitagabend in der ARD zu sehen in der Rolle als Anchorman der „Fastnachtsthemen“, die Reichow seit 2013 mit scharfen politischen Kommentaren ausfüllt.

„Mainz bleibt Mainz“ lief mit Ihnen am Freitagabend allein mit den Beteiligten als Zuschauern im Saal, dafür mit vorproduzierten Liedern und Ausschnitten aus historischen Sitzungen. Wie sehr fehlte Ihnen der Resonanzraum? Oder sind Sie da so sehr Profi, dass sie das nicht brauchen?