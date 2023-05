Natalie Krause glaubt, dass ihre Professoren es im Studium leichter hatten als sie. Die Menge an Pflichtstoff, die ein angehender Jurist bewältigen müsse, habe sich in den vergangenen Jahren „mindestens verdoppelt, wenn nicht verdreifacht“. Es gebe „immer mehr Gesetze, immer mehr Rechtsprechung“, etwa zu Allgemeinen Geschäftsbedingungen, Digitalisierung und Datenschutz. „Der Druck ist ex­trem hoch.“

Krause, die im 10. Semester Rechtswissenschaft an der Uni Frankfurt studiert, weiß von Studienkollegen, die dieser Belastung nicht gewachsen waren. Sie kennt frühere Kommilitonen, die zweimal im Ersten Staatsexamen durchgefallen sind und deswegen ihr Studium aufgeben mussten. Die hessische Landesvorsitzende des Rings Christlich-Demokratischer Studenten (RCDS) meint aber auch, dass nicht alle diese Gescheiterten für einen juristischen Beruf ungeeignet seien. Sie setzt sich deshalb dafür ein, Studierenden nach dem Erwerb der „großen Scheine“ im Grundstudium auch ohne Erstes Staatsexamen einen Abschluss zu verleihen – einen Bachelor of Laws.

Für diesen Vorschlag hat der RCDS einen einflussreichen Unterstützer gewonnen: Der hessische Justizminister Roman Poseck (CDU) spricht sich in einem Brief an Krause für die Einführung eines solchen ins traditionelle Jurastudium integrierten Bachelors aus. Umfragen zeigten immer wieder, wie groß das Interesse vieler Studenten an einem derartigen Abschluss sei. Dieser könne nicht nur Karrierewege jenseits der klassischen Justizberufe eröffnen, sondern auch als „Auffangnetz“ für den Fall eines endgültigen Nichtbestehens im Ersten Staatsexamen dienen. Einige Länder hätten den integrierten Bachelor schon in ihre Koalitionsverträge aufgenommen – „das strebe ich auch für Hessen an“.

Posecks Ministerium präzisiert auf Nachfrage die Pläne. Mit einem Bachelor könnten rechtswissenschaftliche Fakultäten eigene Schwerpunkte bilden und Anreize für eine zusätzliche Spezialisierung schaffen. Auch für internationale Studenten und für Einheimische, die ins Ausland gehen wollten, würde das Jurastudium attraktiver – schließlich sei der Bachelor of Laws ein allgemein gebräuchlicher akademischer Grad.

Als Richter, Staats- oder Rechtsanwälte können Absolventen ohne Staatsexamen in Deutschland nicht arbeiten. Daran wollen auch weder Poseck noch die RCDS-Vorsitzende Krause etwas ändern. Sie sehen aber genügend andere Beschäftigungsmöglichkeiten. Vor allem mit einer Vertiefung durch ein Masterstudium könnten Bachelor-Absolventen etwa in der Wirtschaft, der Politikwissenschaft, der Verwaltung, dem Journalismus oder der wachsenden Legal-Tech-Branche tätig werden, schreibt das Ministerium. Krause vermutet aufgrund ihrer Kontakte zu Mitarbeitern einer großen Unternehmensberatung, dass dort Inhaber eines Jura-Bachelors „mit Handkuss“ genommen würden – nicht für die Spitzenjobs, aber für andere durchaus gut bezahlte Positionen.

Die politischen und organisatorischen Hürden für die Einführung eines solchen Abschlusses sind aus Sicht des hessischen Justizministeriums nicht allzu hoch. Da Hochschulrecht Sache der Länder sei, könnten diese die nötigen Voraussetzungen schaffen; die Hochschulen wiederum hätten schon jetzt die Möglichkeit, in Kooperation mit Akkreditierungsagenturen solche Angebote zu schaffen.

In den hessischen Jura-Fachbereichen ist die Begeisterung für Posecks Vorschlag nicht ganz so groß. Man erkennt dort zwar an, dass mehrfaches Durchfallen im Staatsexamen für die Betroffenen ein Fiasko und der Wunsch nach einem Rettungsanker für diesen Fall groß ist. „20 Prozent bis ein Drittel der Kandidaten fallen beim ersten Staatsexamen durch“, weiß Pierre Hauck, Studiendekan an der Uni Gießen. Die Quote jener, die nach zwei oder – inklusive des „Freischusses“ bei früher Anmeldung – drei Versuchen endgültig am Staatsexamen scheitern, schätzt er auf rund fünf Prozent.

Trotzdem sieht Hauck eine Reihe von Schwierigkeiten, die der neue Abschluss mit sich bringen würde. „In England kann man mit einem Bachelor schon Anwalt werden“, gibt er zu bedenken. „Wenn der Abschluss bei uns eingeführt wird, steigt der Druck, Leute mit einem reinen Bachelor auch bei uns etwa als Anwälte zuzulassen, sofern man es mit der europäischen Vergleichbarkeit von Abschlüssen ernst meint.“ Der Gießener Studiendekan bezweifelt auch, dass der Bedarf an Hilfsjuristen etwa in Unternehmensberatungen wirklich so groß ist. „Auch mit überragenden Noten wird ein Bachelor-Absolvent im Wettbewerb mit einem mittelmäßigen Volljuristen verlieren.“

Thomas Vesting, Dekan des Fachbereichs Rechtswissenschaft an der Uni Frankfurt, formuliert seine Skepsis noch deutlicher. Viele Aufgaben, für die Jura-Absolventen ohne Staatsexamen infrage kämen, würden vermutlich ohnehin bald von Künstlicher Intelligenz erledigt. Vesting treibt zudem die Sorge um, dass seiner Fakultät mit dem Aufbau und der Akkreditierung eines Bachelor-Zweiges zusätzliche Lasten aufgebürdet werden könnten. Schon jetzt sei der Studiengang zu 115 bis 130 Prozent überbelegt; ein Professor müsse sich im Schnitt um 146 Studenten kümmern. Lehrkräfte für zusätzliche Module bereitzustellen sei ohne höhere Landeszuschüsse kaum machbar.

Zu lösen wäre bei einer Einführung des Bachelors überdies ein Noten­pro­blem. Die Rechtswissenschaftler sind berüchtigt für ihre scharfen Zensuren; schon ein Abschluss mit „voll befriedigend“ gilt ihnen als Prädikatsexamen, während in vielen Bachelor-Studiengängen ein „sehr gut“ eher die Regel als die Ausnahme ist.

Der RCDS ist sich dieses Dilemmas bewusst. Die Vergleichbarkeit der Noten mit denen in bestehenden Bachelor-of-Laws-Studiengängen müsse sichergestellt werden, schreibt die CDU-Studentenorganisation. Ihre Hessenvorsitzende Krause ist indes überzeugt, dass sich dieses Hindernis ebenso überwinden lässt wie die anderen. „Strukturen anzupassen gelingt eigentlich immer.“