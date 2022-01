Weniger Fläche je Einwohner : Junge Familien ziehen aus Wiesbaden weg

Die hessische Landeshauptstadt wächst langsamer als vergleichbare Städte in der Rhein-Main-Region. Und junge Familien verlassen die Stadt. Bemerkenswert ist aber der Zuzug in der Innenstadt.

Die Landeshauptstadt zählt rund 290.000 Einwohner, und alle Prognosen deuten zumindest mittelfristig auf ein weiteres Bevölkerungswachstum hin. Offen bleiben jedoch Tempo und Umfang des Zuwachses von Neubürgern, zumal Wiesbaden im regionalen Vergleich in der zurückliegenden Dekade eher schwach abgeschnitten hat. Das geht aus einer Analyse des Amtes für Statistik und Stadtforschung hervor. Demnach hat die Einwohnerzahl von Wiesbaden seit dem Jahr 2011 um rund drei Prozent – etwa 7500 Personen – zugelegt.

Damit liegt Wiesbaden im Vergleich der kreisfreien Städte der Region auf dem letzten Platz und bleibt deutlich entfernt vom Wachstum in Mainz (plus 8,7 Prozent), Offenbach (plus 13,4) und Frankfurt (plus 12,8).

Junge Leute hinzugewonnen

Der Bericht zeigt, dass Wiesbaden mehr Menschen an die umliegenden Städte und Gemeinden verliert, als die Landeshauptstadt aus diesen gewinnt. Das gilt aber nicht für alle Altersgruppen. Beispielsweise hat die Landeshauptstadt zwischen 2011 und 2019 jährlich 200 bis 300 Personen aus der Altersgruppe der 18 bis 24 Jahre alten Menschen aus dem Umland hinzugewonnen. In allen anderen Altersgruppen verliert die Stadt unter dem Strich jedoch regelmäßig an das Umland. Vor allem die Altersgruppe der Dreißig- bis Vierzigjährigen sowie Kinder und Jugendliche – vermutlich handelt es sich bei diesen Zahlen um Haushalte in der Familiengründungsphase – zieht es in der Lebensphase aus der Großstadt hinaus aufs Land.

Aus Sicht der Statistiker entwickelte sich die Zahl der Wohngebäude und Wohnungen in diesen zehn Jahren parallel zur Bevölkerungsentwicklung: Von 2011 bis 2019 entstanden rund 1300 zusätzliche Wohngebäude beziehungsweise rund 4300 Wohnungen. In Wiesbaden gelang es jedoch – anders als beispielsweise in Frankfurt – nicht, die Zahl fertiggestellter Neubauwohnungen deutlich zu erhöhen.

Familien ziehen aufs Land

Da in den Kreisen und Kommunen im Umland mehr gebaut wurde als in Wiesbaden, bestätigt sich nach Meinung der Statistiker „ein klassisches Muster der Wohnsuburbanisierung“: Menschen ziehen kontinuierlich in das nach wie vor boomende Rhein-Main-Gebiet. Vor allem junge Menschen wählen für Studium oder Ausbildung meist und in ihrer Mehrzahl das urbane Leben in den kreisfreien Städten. In der Familiengründungsphase zieht es dann viele in die Gemeinden der benachbarten Landkreise, um dort für einen sich vergrößernden Haushalt mehr Wohnraum zu günstigeren Preisen zu gewinnen. Die Nähe zur Großstadt bleibt dabei aber wichtig.

Für Oberbürgermeister Gert-Uwe Mende (SPD) bestätigt sich damit, dass es für einen „Kurswechsel beim Thema Neubau höchste Zeit“ ist. Es sei deutlich mehr Wohnungsbau im unteren und mittleren Preissegment sowie bei mittelgroßen Wohnungen erforderlich, um allen Altersklassen in Wiesbaden ein angemessenes Wohnangebot machen zu können.

Bemerkenswert ist in Wiesbaden allerdings das überproportionale Bevölkerungswachstum in der Innenstadt, die inzwischen 30.000 Einwohner zählt. Seit 2010 legte Wiesbaden insgesamt um 6,5 Prozent auf 291.000 Einwohner zu. Überdurchschnittlich viele (plus 10,1 Prozent) zog es dabei in die City. Weil dort aber kaum neu gebaut wird, geht die durchschnittliche Wohnfläche je Einwohner zurück.

Die Wohnflächenentwicklung kann in der Stadt mit der Bevölkerungs- und Haushaltsentwicklung jedenfalls nicht Schritt halten. Das zeigen Berechnungen, denen zufolge in der Innenstadt die durchschnittliche Wohnfläche je Einwohner rückläufig ist und ebenso die durchschnittliche Wohnfläche je Wohnung abnimmt. Mit Spannung erwartet wird deshalb ein Projekt mit dem Geographischen Institut der Uni Mainz unter Leitung von Anton Escher. Dazu wurde die Innenstadt als „Forschungsgegenstand“ auserkoren. Rund 150 Studenten haben mehr als 2000 Interviews geführt, um ein realistisches Bild von der aktuellen Situation zu erhalten. Das Amt für Statistik und Stadtforschung hatte den Auftakt der Untersuchung mit einer Datenanalyse zur „Wiesbadener Innenstadt im Wandel“ begleitet. Der Ergebnisbericht soll in Kürze vorliegen.