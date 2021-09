Alte Tomatensorten : Früchte, wie für einen Maler gemacht

Tomaten dürfen rot sein, sie müssen es aber nicht. Bunt machen sie sich gut in Salaten und in sommerlichen Gemüsegerichten. Bild: Sandra Schildwächter

Die kleine Cocktailtomate trägt den vielversprechenden Namen „Mexikanischer Honig“ und ist mit ihrem leuchtenden Rot nicht zu übersehen. Die Farbe signalisiert, dass die Frucht herangereift ist und geerntet werden kann. Mit geübtem Griff knickt Janke Meyer die Tomate ab und legt sie vorsichtig in ihren Korb. Dort liegen schon weitere Exem­plare, an deren kräftiger Kolorierung jeder Maler seine Freude hätte.

Rot-grün gesprenkelt präsentiert sich das etwas größere „Venusbrüstchen“. In kräftigem Gelb kommt die Cocktailtomate Cerise daher, und grün-gelb gesprenkelt macht das „Green Zebra“ auf sich aufmerksam. Bei einer kleinen, ovalen Tomate führt der Name „Green Plum“ angesichts ockerfarbener Früchte gehörig in die Irre. Und bei der roten Cocktailtomate „Besser“ spielt die Farbe keine Rolle; da ist schon der Name Programm.

Eine stattliche Vielfalt

Auch große Fleischtomaten müssen nicht rot sein, wie die sonnengelbe „Golden Jubilee“ und die orangefarbene „Brandywine“ beweisen. Mit dieser Sorte hat es eine besondere Bewandtnis: Die Brandywine-Tomate wurde von den Amish in den Vereinigten Staaten von Amerika kultiviert.