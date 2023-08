Herr Kauffels, Sie sind Zoodirektor. Verstehen Sie Tiere besser als jeder andere Mensch?

Florentine Fritzen Korrespondentin im Hochtaunuskreis Folgen Ich folge

Ich bin ja nicht als Zoodirektor auf die Welt gekommen, sondern habe Tierpfleger gelernt und fünf Jahre in dem Beruf gearbeitet, bevor ich studiert habe. Die Schwierigkeit ist: Tiere sagen einem nicht, wie es ihnen geht. Insbesondere Wildtiere geben so lange vor, dass alles 100 Prozent in Ordnung ist, bis sie wirklich nicht mehr können. Deshalb muss man sensibel sein und antizipieren: Was könnte sein, wenn? Das wird über die Zeit geschult.