Blaulicht in Rhein-Main : International gesuchter Mörder bei Verkehrskontrolle gefasst

Die Polizei entdeckt auf einer Rastanlage einen schlafenden Verbrecher. Ein Straßenräuber geht in Frankfurt ins Netz. In Mittelhessen sterben 13 Hunde bei einem Brand. Nach einem Überfall auf einen Supermarkt in Babenhausen sind vier Männer festgenommen worden.

Alsbach-Hähnlein/Darmstadt. Ein international gesuchter Mörder ist einer Polizeistreife in Südhessen ins Netz gegangen - bei einer Verkehrskontrolle. Die Beamten nahmen den 57 Jahre alten Mann fest. Er ist nach Angaben eines Sprechers der Polizei Darmstadt in Polen zu 25 Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. Wieso der Mann auf freiem Fuß war

und wie er nach Deutschland kam, war zunächst unklar. Eine Zivilstreife war am Dienstag auf einer Rastanlage an der Autobahn 5 bei Alsbach-Hähnlein auf das Auto des Mannes aufmerksam geworden, weil an ihm eine gefälschte TÜV-Plakette angebracht war. In dem Wagen schlief der Mann. Bei seiner Überprüfung stellten die Beamten fest, dass er auf der Fahndungsliste stand. Von seiner ursprünglich verhängten Strafe muss der Mann noch fast zehn Jahre absitzen.

Frankfurt. Die Polizei hat in Frankfurt einen mutmaßlichen Straßenräuber festgenommen. Der 25-Jährige kam in Untersuchungshaft, weil er möglicherweise auch für weitere Überfälle verantwortlich ist. Am Donnerstag soll der wohnsitzlose Mann versucht haben, einen 32-Jährigen überfallen. Dabei bedrohte er diesen nach Angaben der Polizei mit einer Spritze. Als Passanten auf die Situation aufmerksam wurden, flüchtete der 25-Jährige zunächst ins angrenzende Bahnhofsviertel. Kurz darauf wurde er dort von einer Streife festgenommen. Seit September hatte es zwischen der Alten Oper, dem Bankenviertel und dem Bahnhofsviertel mindestens 13 vergleichbare Raubüberfälle gegeben. Ob und wie viele davon auf das Konto des 25-Jährigen gehen, war zunächst unklar.

Langgöns. Bei einem Wohnhausbrand am Mittwochabend in Langgöns im Landkreis Gießen sind ein Ehepaar verletzt und 13 Chihuahuas Opfer des Feuers geworden. Der Sachschaden durch das Feuer wird auf mindestens 30.000 Euro geschätzt. Die Brandursache war zunächst unklar. In der Küche des Hauses war aus zunächst unbekannter Ursache ein Schwelbrand ausgebrochen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Eine 64 Jahre alte Frau wurde bewusstlos in einem Zimmer von der Feuerwehr entdeckt. Ihr 66 Jahre alter Ehemann musste durch ein Dachfenster gerettet werden. Beide erlitten Rauchvergiftungen und wurden in ein Krankenhaus gebracht. Für die 13 Chihuahuas kam aber jede Hilfe zu spät, sie verendeten bei dem Feuer. Chihuahuas gelten als die kleinsten Hunde der Welt.

Babenhausen. Nach einem bewaffneten Überfall auf einen Supermarkt in Babenhausen im Landkreis Darmstadt-Dieburg sind vier mutmaßliche Täter festgenommen worden. Die Männer im Alter zwischen 19 und 60 Jahren sollen laut Polizei am Mittwochabend einen Supermarkt-Mitarbeiter mit einer Pistole und einem Pfefferspray bedroht und Geld gefordert haben. Mit den Tageseinnahmen im fünfstelligen Bereich seien sie anschließend geflüchtet - konnten jedoch kurze Zeit später festgenommen werden. Sie hatten „höhere Geldbeträge“ bei sich, die aus dem Überfall stammen könnten, teilte die Polizei mit. Da der Marktleiter mit Pfefferspray besprüht worden war, wurde er zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht.