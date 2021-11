Rotmeldung in Kliniken : Intensivstationen ausgelastet

Wegen zahlreicher Corona-Patienten mit schwerem Krankheitsverlauf sind die vier Intensivstationen der Kliniken im Main-Kinzig-Kreis „rot“ gemeldet. Die Häuser können keine Notfälle mehr aufnehmen, die eine Intensivbehandlung benötigen. Die Besatzung von Rettungswagen, die Patienten mit Verdacht auf Herzinfarkt oder andere lebensbedrohliche Gesundheitslagen transportiert, erhält bei einer Rotmeldung das Signal, ein anderes Krankenhaus anzufahren. Die Kreisverwaltung beschreibt die Situation an den Krankenhäusern als „höchst problematisch“.

Luise Glaser-Lotz Korrespondentin der Rhein-Main-Zeitung für den Main-Kinzig-Kreis. Folgen Ich folge

In den vier Kliniken befinden sich den Angaben zufolge 49 Patienten mit Covid-19, davon 15 auf den Intensivstationen. Zehn Menschen müssen beatmet werden. Die Zahl der freien Intensivkapazitäten sei aus verschiedenen Gründen erheblich eingeschränkt, sagt Landrat Thorsten Stolz (SPD). „Mittlerweile ist es denkbar, dass ein Patient mit einem Herzinfarkt, der intensivmedizinische Betreuung braucht, über weite Strecken bis zu einem freien Behandlungsplatz in einem Krankenhaus gefahren werden muss.“ Der Verwaltungsstab des Kreises berate kontinuierlich über kurzfristige Schritte zur Entschärfung der Lage. Allerdings seien die konkreten Handlungsmöglichkeiten begrenzt, weil sich das exponentielle Wachstum bei den Corona-Neuinfektionen seit vielen Tagen fortsetze.

Wenn ein Patient als intensivpflichtiger Notfall per Rettungswagen ins Krankenhaus muss, sei es schon seit Tagen schwierig, ein freies Bett zu finden. Die Rettungsteams könnten die nächstgelegene Klinik meist nicht mehr ansteuern, berichtet Manuel Wilhelm, Ärztlicher Leiter Rettungsdienst im Main-Kinzig-Kreis. Dann würden die nächsten Krankenhäuser im Umkreis kontaktiert, danach die noch weiter entfernt gelegenen. Dabei verstreiche wertvolle Zeit. Wenn alle Kliniken in vertretbarer Reichweite keine Kapazitäten mehr hätten, erfolge die Patientenzuteilung als sogenannte Notzuweisung, was derzeit häufig geschehe. Das heißt, dass eine Klinik, die eigentlich keine Versorgungsmöglichkeiten mehr hat, trotzdem Patienten vom Rettungsdienst übernehmen und versorgen muss.

Mehr zum Thema 1/

Was an Kapazität für die Covid-Patienten aufgewendet werde, fehle zunehmend bei anderen Akutfällen, sagt Gesundheitsdezernentin Susanne Simmler (SPD). Eine Besserung sei auf Wochen nicht in Sicht, weil es vor allem an Fachkräften fehle. Diese Einschätzung teilt auch Claus Kaminsky (SPD), Oberbürgermeister von Hanau und Aufsichtsratsvorsitzender des städtischen Klinikums. Bald werde es notwendig sein, planbare Operationen zu verschieben. Nach den kräftezehrenden Monaten der vorangegangenen Pandemiewellen hätten Mitarbeiter des Klinikums den Beruf oder die fachliche Richtung gewechselt.

Dieter Bartsch, Geschäftsführer der Main-Kinzig-Kliniken, bestätigt diese Entwicklungen für die Standorte Gelnhausen und Schlüchtern. Zwar seien die Kliniken besser auf eine anhaltende Notlage vorbereitet als vor 20 Monaten, auch weil sie besser untereinander vernetzt seien. Doch reiche eine gute Infrastruktur allein nicht aus, um die täglichen Herausforderungen zu bewältigen. Schon vor Corona seien die Personalressourcen und Intensivkapazitäten extrem knapp gewesen. Diese Situation habe sich nochmals verschärft, wobei insbesondere die bundespolitischen Vorgaben die Versorgung für Krankenhäuser deutlich erschwerten.