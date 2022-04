Ermittlungen gegen Hanauer Verein : „Institut für Toleranz und Zivilcourage“ soll Spende zurückzahlen

Das Verfahren gegen Mitglieder des Vereins „Institut für Toleranz und Zivilcourage“ soll nicht den Ruf der Hanauer Stadtverordneten beschädigen. Deshalb fordern die Vorsitzenden der Hanauer Koalitionsfraktionen Maximilian Bieri (SPD), Isabelle Hemsley (CDU) und Henrik Statz (FDP) die Wählergruppierung „Wir sind Hanau“ (WSH) auf, eine „Ehrenerklärung“ abzugeben und die Anschuldigungen, die auch die WSH treffen, transparent und offen aufzuklären. Wie berichtet, ist die Stadtverordnete Selma Yilmaz-Ilkhan sowohl Gründungsmitglied des Vereins „Institut für Toleranz und Zivilcourage“ als auch Mitglied des ebenfalls involvierten Ausländerbeirats sowie Vorsitzende der Fraktionsgemeinschaft von WSH und Hanauer Bürger Union (HBU) in der Stadtverordnetenversammlung. Ihr Mann Ferdi Ilkhan ist aktueller Vorsitzender des Vereins.

Hinter acht Hausdurchsuchungen der Hanauer Staatsanwaltschaft vor zwei Wochen stand der Verdacht, dass Mitglieder des Vereins Spendengeld in mittlerer fünfstelliger Höhe veruntreut haben könnten. Unter anderem ging es um eine größere Spende des Unternehmens Heraeus an gemeinnützige Organisationen, die sich für die Aufarbeitung der Folgen des rechtsterroristischen Anschlags mit neun Toten in Hanau vom 19. Februar 2020 einsetzen. Heraeus bat die Stadt Hanau, das Geld, rund 41.000 Euro, dem Zweck zuzuführen. Eingeschaltet wurde daraufhin der Ausländerbeirat, der dafür den jetzt unter Druck geratenen Verein gründete. Damals war Selma Yilmaz-Ilkhan Vorsitzende des 19 Mitglieder umfassenden Gremiums. Zudem zählten mehrere Vertreter des Beirats zu den Gründungsmitgliedern des Vereins, der sich nach eigenen Angaben hauptsächlich aus öffentlichen Projektgeldern finanzierte. Wegen der Corona-Pandemie sei eine Verwirklichung einiger Projekte nicht möglich gewesen, gab der Verein nach städtischer Darstellung an, als er nach der Verwendung des Gelds gefragt worden sei.

Sorge um Reputation der Stadtverordneten

Nach Einschätzung der Koalition könnte die Wählergruppierung WSH aus den Spenden Zuwendungen erhalten haben. Dieser Verdacht zählte nach städtischen Angaben zumindest zu den Prüfaufgaben an das städtische Revisionsamt zum Finanzgebaren des Vereins. Der Vorgabe sei das Amt nachgegangen, hieß es auf Anfrage aus dem Rathaus. Konkrete Hinweise habe es nicht gegeben. Auch die Fraktionsvorsitzenden sehen den Vorwurf nicht als bestätigt an. Die Wählergemeinschaft war telefonisch nicht zu erreichen.

In einem Rechtsstaat gelte natürlich für jeden die Unschuldsvermutung, heißt es in einer Mitteilung der Koalition. Die Vorwürfe einer Wahlkampffinanzierung aus dem Spendengeld von Heraeus, das eigentlich dem Kampf gegen Rassismus gewidmet gewesen sei, könnten allerdings zu einem erheblichen Vertrauensverlust der Bevölkerung in die kommunalpolitischen Strukturen führen, befürchten Bieri, Hemsley und Statz. Sollte die Angelegenheit nicht schnellstens aufgeklärt werden, stehe die Reputation der Hanauer Stadtverordnetenversammlung auf dem Spiel.

„Es geht uns auch um den Schutz der Hanauer Stadtverordneten, die teilweise seit Jahrzehnten ehrenamtlich in und für die Stadt aktiv sind und sich täglich für das Gemeinwesen einsetzen“, heißt es. Solange die Vorwürfe der Wahlkampffinanzierung im Raum stehen, dürfe die Wählergruppierung nicht einfach zur Tagesordnung übergehen. Stille an der falschen Stelle schade der ehrenamtlichen Kommunalpolitik in Hanau, gleichzeitig wolle man aber auch niemanden vorverurteilen. „Wir fordern die Wählergruppierung der WSH daher auf, eine öffentliche Ehrenerklärung abzugeben, dass kein einziger Euro, kein einziger Cent aus Spendengeldern des Vereins Institut für Toleranz und Zivilcourage an ihre politische Vereinigung geflossen ist“, so die Fraktionsvorsitzenden. Eine solche öffentliche Ehrenerklärung könne ein erster Schritt in Richtung Normalität sein, sollten sich die Vorwürfe später als falsch erweisen.

„Nichtrealisierung von Projekten“

Die Stadt hatte nach Bekanntwerden der Anschuldigungen gegen den Verein die bis dahin stattgefundenen städtischen Aktivitäten benannt. Da kein Einsatz von Spenden zu erkennen gewesen sei, habe die Stadt den Verein am 29. März angewiesen, die Verwendung des Geldes von Heraeus „final“ nachzuweisen, sonst drohe eine Rückforderung des Geldes. Als Frist wurde der 10. April gesetzt. Der Verein habe zwar geantwortet, aber nicht die geforderte zweckentsprechende Verwendung der Spenden aufgezeigt, teilte die Stadt jetzt mit. Vor dem Hintergrund, dass schon seit August 2020 keine zweckentsprechende Verwendung der Spenden der Firma He­raeus zu verzeichnen sei, habe man den Verein am 12. April schriftlich aufgefordert, die Spende spätestens bis zum 27. April auf ein städtisches Verwahrgeldkonto zurückzuzahlen.

Früheren Angaben aus dem Rathaus zufolge wurde dem Verein Geld für zwei Projekte bewilligt. 9800 Euro seien für die Aktion „Hanau steht zusammen – kollektives Gedenken an die Opfer vom 19. Februar“ bestimmt gewesen, weitere 15.000 Euro für das Projekt „Zusammenleben neu gestalten“. Von dieser Summe seien aufgrund der „Nichtrealisierung von Projekten“ 3970 Euro zurückgezahlt worden.

Für den internen Prüfbericht musste der Verein der Stadt zufolge eingereichte Unterlagen nachbessern sowie Verwendungsnachweise, Stundennachweise und Protokolle von Sitzungen nachliefern. Diese Projekte seien unbeanstandet durch die zuständige Bundesbehörde über das städtische Seniorenbüro abgewickelt worden.