Insektenforscher im Interview : „Die eine Biene, der man hilft, rettet die Art nicht“

Aktualisiert am

Insekten sind das Fachgebiet von Andreas Segerer. In Wiesbaden stellt der Wissenschaftler heute sein Buch „Das große Insektensterben“ vor – und erklärt, was jeder Einzelne tun kann, um etwa Bienen zu schützen.

Noch nie ist so viel über Insekten und insbesondere Bienen geredet worden wie derzeit. Das Thema Insektensterben ist also in den Köpfen angekommen.

Mechthild Harting Redakteurin in der Rhein-Main-Zeitung. F.A.Z.

Es ist hervorragend, dass das Thema jetzt öffentliche Aufmerksamkeit genießt. Wir Wissenschaftler mahnen schon seit mehr als 150 Jahren, dass die Artenvielfalt abnimmt, nur hat man uns nie so richtig zugehört. Jetzt ist es Gott sei Dank anders geworden, auch Dank des Volksbegehrens in Bayern. Und die Honigbiene als Sympathieträger transportiert die Botschaft: Rettet die Artenvielfalt, denn es gibt einen dramatischen Verlust an Arten, insbesondere auch bei den Insekten.