Droh-Mail-Affäre in Hessen : Innenministerium und LKA sind sich weiter uneins

In der Drohmail-Affäre der hessischen Polizei setzt sich die öffentliche Auseinandersetzung zwischen dem Innenministerium und dem Landeskriminalamt fort. Wie berichtet, hatte Minister Peter Beuth (CDU) in einem F.A.Z.-Interview erklärt, dass die persönlichen Daten der Kabarettistin Idil Baydar im März 2019 von einem Polizeirechner aus abgefragt worden seien. Ein entsprechender Bericht des Landeskriminalamts (LKA) habe den Polizeipräsidenten erst am Dienstag der vergangenen Woche erreicht.

Der Innenminister hatte sich im Gespräch mit der F.A.Z. auf den „jetzigen Stand“ seiner Kenntnisse berufen und erklärt, dass sein Haus über die unerlaubte Abfrage „zumindest nicht sachgerecht informiert“ worden sei. Die bisherigen Darstellungen des Landeskriminalamts über die Informationsweitergabe bedürften der weiteren Aufklärung, so Beuth.

Dazu verlautete am Mittwoch aus Sicherheitskreisen, dass das Landespolizeipräsidium durch das LKA sehr wohl unterrichtet worden sei, die Information aber nicht an Innenminister Peter Beuth (CDU) weitergegeben habe. Es sollen polizeiliche Vermerke und Notizen aus einem Gespräch zwischen Vertretern des LKA und des Landespolizeipräsidiums existieren. Wie es weiter hieß, sei der Vorfall den hessischen Ermittlungsbehörden im März 2019 noch gar nicht bekannt gewesen. Darum habe er damals auch nicht an das Ministerium gemeldet werden können.

Wie die Frankfurter Staatsanwaltschaft auf Anfrage der F.A.Z. sagte, wurde das Verfahren bis vor kurzem noch in Berlin geführt, wo die Strafanzeigen von Idil Baydar eingegangen war. Erst vor kurzem sei das Verfahren schließlich nach Frankfurt abgegeben worden, weil es mögliche Bezüge zu der hessischen Drohbrief-Affäre gab.

Mehrere Verfahren gebündelt

Diese zeitliche Abfolge deckt sich mit der Darstellung, die in Polizeikreisen vertreten wird. Dort heißt es, die Ermittlungen zu dem Fall seien unverzüglich aufgenommen worden. Dazu habe auch gehört zu prüfen, ob der Name von Idil Baydar in einem der polizeilichen Auskunftssysteme in Hessen abgefragt worden sei. Schließlich sei man auf die Abfrage im 4.Revier des Polizeipräsidiums in Wiesbaden gestoßen.

Das Innenministerium blieb am Mittwoch bei Beuths Darstellung aus dem F.A.Z.-Interview. Am Montag der vergangenen Woche sei der schriftliche Bericht des LKA beim Landespolizeipräsidium eingegangen, in dem die Datenabfrage dargelegt werde. „Ob eine Weitergabe dieser Information zuvor erfolgte, ist zurzeit noch Gegenstand der Prüfung“, heißt es in er Stellungnahme desMinisteriums weiter. „Bislang liegen weiterhin keine Belege einer zuvor erfolgten sachgerechten Information hierzu vor.“

Wie berichtet werden inzwischen mehrere Verfahren, die ursprünglich in Berlin anhängig waren, bei der Frankfurter Staatsanwaltschaft gebündelt und in einen Komplex überführt. In diesem Zusammenhang sei auch geprüft worden, ob es weitere Abfragen von hessischen Polizeicomputern gegeben hat, teilte Oberstaatsanwältin Nadja Niesen mit. Das Ergebnis sei nach jetzigem Stand negativ. Ob möglicherweise Abfragen von Polizeicomputern in Berlin getätigt wurden, sei aktuell Gegenstand der Ermittlungen.

Der Innenausschuss des Hessischen Landtages wird sich mit der Droh-Mail-Affäre voraussichtlich am nächsten Dienstag in einer Sondersitzung befassen. Es liegt ein gemeinsamer Fragenkatalog der Fraktionen von FDP und Linken vor. Außerdem hat die FDP einen dringlichen Berichtsantrag formuliert.

Opposition attackiert Beuth

„Die Sache ist mit dem Rücktritt des Landespolizeipräsidenten keineswegs ausgestanden“, konstatierte der innenpolitische Sprecher der Liberalen, Stefan Müller am Mittwoch. Angesichts der neuen Vorwürfe, die Innenminister Peter Beuth (CDU) in dem F.A.Z.-Interview gegen die Präsidenten des Landeskriminalamtes, Sabine Thurau, erhoben habe, stellten sich die Fragen jetzt mit noch größerer Dringlichkeit. Um die Informationsflüsse nachvollziehen zu können, müssten die Fraktionen die Unterlagen und Gesprächsnotizen zwischen Landeskriminalamt und Landespolizeipräsidium sowie zwischen dem Landespolizeipräsidium und der Spitze des Innenministeriums einsehen, forderte Müller.

Innenminister Beuth habe erheblich dazu beigetragen, dass aus der Drohbrief-Affäre ein ausgewachsener Behördenskandal geworden sei, heißt es in einer Pressemitteilung von SPD und Linken. „Die Geschehnisse rund um die NSU-2.0-Drohungen machen eine intensive politische Aufarbeitung erforderlich. Der Berichtsantrag ist da nur ein erster Schritt.“ „Neben der Aufklärung, wann, was, wie hätte besser gemacht werden können, steht nun an erster Stelle, den oder die Täter zu fassen“, betonte Holger Bellino, der Parlamentarische Geschäftsführer der CDU-Fraktion.“ Dafür ist es nun von großer Bedeutung, die Ermittlungsbehörden bei dieser wichtigen Aufgabe schlichtweg ihren Job machen zu lassen.“