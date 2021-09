Initiative gegen Müll : Abstimmen mit der Kippe

Wo Müll herumliegt, kommt immer mehr dazu. Die Initiative #einfachbücken will das nicht akzeptieren, sondern mit vielen Ideen dagegenhalten. Was treibt die Aktiven an, wilden Müll einzusammeln?

Immer wieder Kippen. Ob zwischen den abgestellten Lastwagenaufliegern an der Gartenstraße in Obertshausen, auf dem Bürgersteig oder auf der Straße: Die achtlos weggeworfenen Zigarettenreste liegen überall herum. Manchmal kleben sie so fest am Untergrund oder klemmen zwischen Ritzen, dass sie mit einem Greifer nur schwer zu packen und in einen blauen Müllsack zu befördern sind.

Yvonne Smykalla ist mit einem Bollerwagen unterwegs und war an diesem Vormittag schon sehr erfolgreich damit, wilden Müll einzusammeln, den andere im Gebiet zwischen „Burg im Hain“, Bahnlinie und Autobahn 3 (Frankfurt–Würzburg), im sogenannten „Kreuzloch“, hinterließen. Gemeinsam mit zwei Dutzend anderen Menschen, die wie sie neongrüne Warnwesten mit der Aufschrift „Für eine saubere Umwelt – #einfachbücken“ tragen, will Smykalla dazu beitragen, das Stadtgebiet wieder sauberer zu machen.

Was haben die Aktiven an diesem Vormittag alles gefunden? Plastikverpackungen, Plastikflaschen, Papierfetzen, eine Kabelummantelung und ein Werkzeugtäschchen sind in den Müllsäcken zu erkennen. Auch einen gebrauchten Auto-Luftfilter, einen Honigtopf, eine recht neu aussehende Tupperschüssel mit Resten von Salatsoße und ein Mobiltelefon hat jemand einfach in die Landschaft geworfen. In Smykallas Bollerwagen klappern dazu etliche Bierflaschen und ein paar Getränkedosen. Sie können in einem nahen Supermarkt in den Pfandautomaten geschoben und wiederverwertet werden.

An andere Funde, die sie bei früheren Sammelaktionen machte, erinnert sich Smykalla nicht so gern: An Stellen, an denen Lastwagenfahrer längere Zeit in ihren Fahrzeugen warten müssen, entdeckte sie auch schon mit Urin gefüllte Flaschen, die in der Umgebung abgestellt wurden. Einmal habe sie ein besonders schweres Gefäß ausgeschüttet; „den Geruch habe ich tagelang nicht mehr aus der Nase bekommen“.

#einfachbücken heißt die im vergangenen Jahr gegründete Müllsammel-Initiative in Obertshausen, der Smykalla angehört. Der Name beschreibt, was zu tun ist, wenn man Müll beseitigen will. Wie kam es dazu? „Ich bin da so hineingeschlittert“, sagt die Initiatorin Undine Zimmer. Als ihr Sohn in die Schule kam, sei sie viel zu Fuß unterwegs gewesen. „Dann sieht man, wie viel Müll hier liegt.“ Irgendwann habe sie das gestört: Zimmer begann, auf dem Nachhauseweg wilden Müll zu sammeln und zu entsorgen. Unter dem Hashtag #einfachbücken postete sie Fotos des herumliegenden Abfalls im Internet. Daraufhin meldeten sich immer mehr Leute bei ihr, die ebenfalls wilden Müll sammelten oder sich angesprochen fühlten.

Mehr zum Thema 1/

Zimmer entschloss sich, eine Gruppe zu gründen: „Zusammen so etwas zu machen macht viel mehr Spaß als allein.“ Die Zahl der Aktiven, die bei solchen Aktionen in wechselnder Besetzung dabei sind, beziffern Zimmer und ihre Mitstreiterin Bettina Justus auf etwa 50. Die Zahl derer, die das Anliegen von #einfachbücken gut finden, ist weitaus größer: Mehr als 300 Mitglieder zählt die Gruppe auf Facebook, etwa 450 auf Instagram. Einen Verein habe man nicht ins Leben rufen wollen, sagt die 45 Jahre alte Bauingenieurin Zimmer, die als Projektleiterin bei der Telekom tätig ist. Die Initiative schloss sich vielmehr den Naturfreunden Obertshausen als Fachgruppe an.