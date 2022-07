Letzter Schultag in Hessen : Von wegen Ferien

Die Schulferien stehen in Hessen im Zeichen der Pandemie: Das Kultusministerium lädt für den Sommer zu Lerncamps ein und kündigt für den Beginn des nächsten Schuljahres Corona-Präventionswochen an.

Hessens Schulen stehen auch im nächsten Schuljahr vor Herausforderungen, die Schüler, Lehrer und Eltern „intensiv fordern“ werden. So schreibt es Hessens Kultusminister Alexander Lorz in einem Brief an die Eltern. Damit meint der CDU-Politiker insbesondere die durch den Krieg in der Ukraine ausgelösten Fluchtbewegungen. Gleichwohl sei Hessen gut auf das nächste Schuljahr vorbereitet, glaubt Lorz. Da auch die Pandemie noch immer nicht überwunden sei, kündigte der Minister an, dass die beiden ersten Schulwochen nach den Ferien wieder sogenannte Präventionswochen werden sollten. In dieser Zeit erhalte jeder Schüler drei Antigen-Selbsttests je Woche, mit denen er sich freiwillig zu Hause testen kann.

Auch nach den Präventionswochen werden je Schüler zwei Tests in der Woche zur Verfügung gestellt. Eine Maskenpflicht an der Schule wird es laut Lorz im Herbst nach derzeitigem Stand nicht geben, weil dafür die Rechtsgrundlage im Bundesinfektionsschutzgesetz fehle. Sollte es in einer Klasse eine Infektion geben, empfiehlt er das freiwillige Tragen einer Schutzmaske. Seit Mai dieses Jahres wurden laut Minister rund elf Millionen Antigen-Selbsttests an Hessens Schüler, Lehrer und das Schulpersonal ausgegeben.

Hessens Schüler haben in den vergangenen Tagen bereits fünf Selbsttests mit nach Hause nehmen dürfen, damit sie sich vor dem neuen Schuljahr in den letzten Sommerferientagen und am ersten Schultag freiwillig selbst auf eine mögliche Corona-Infektion überprüfen können. Wie viele Schüler im nächsten Schuljahr Hessens Schulen besuchen, konnte das am Freitag Kultusministerium auf Nachfrage nicht mitteilen, diese Zahlen lägen noch nicht vor, hieß es. Sie sollen in der traditionellen Schulauftakt-Pressekonferenz am 2. September mitgeteilt werden. Auch die Frage, ob und wie viele Lehrer im nächsten Schuljahr fehlen, steht laut Ministerium noch nicht abschließend fest, denn derzeit laufe die Stellenbesetzung noch. Grundsätzlich sei der Bedarf an Grund- und Förderschulen jedoch am höchsten, äußerte ein Ministeriumssprecher.

Hunderte von Lehrern müssen sich arbeitslos melden

Die SPD-Fraktion im hessischen Landtag hat Lorz scharf dafür kritisiert, dass sich während der Sommerferien Hunderte von Lehrerinnen und Lehrer arbeitslos melden müssten, weil die Landesregierung deren Verträge so gestaltet habe, dass sie die Lehrer in den Ferien nicht bezahlen müsse. „Es ist unredlich und unwürdig, Menschen während der Zeit des betrieblichen Urlaubs nicht zu bezahlen“, monierte die SPD-Bildungspolitikerin Nina Heidt-Sommer und fügte an: „In allen Unternehmen ist eine solche Praxis arbeitsrechtlich verboten. Wenn es einen Mangel an Fachkräften gibt, muss ich meine Fachkräfte gut behandeln, um sie zu behalten. Das Land Hessen handelt nicht nach diesem Prinzip.“

Heidt-Sommer räumte zwar ein, dass dieses Verfahren auch in anderen Bundesländern angewendet werde, gab aber zu bedenken, dass das Ausmaß in Hessen größer sei. Sie bezog sich auf eine Auskunft von Lorz, nach der jedes Jahr rund 1300 bis 1900 Lehrer von dieser Regelung betroffen seien. Begründet werde die Praxis damit, dass das Land auf diese Weise rund 7,7 Millionen Euro im Jahr einspare.

Unterdessen haben am Freitag in Hessen die großen Ferien begonnen. Allerdings werden nicht alle Schüler durchgehend frei haben: Viele junge Hessen werden in den nächsten Wochen freiwillig lernen, um die durch die Corona-Maßnahmen verursachten Rückstände aufzuholen. Nach Angaben des Kultusminister werden voraussichtlich rund 15.000 Schüler während der Sommerferien die freiwilligen Löwenstark-Lernprogramme nutzen.

Schwimmen, Deutsch lernen, Rechnen

Wie schon in den Osterferien werden wieder Lerncamps angeboten, in denen verpasster Unterrichtsstoff nachgeholt werden kann. An mindestens drei Tagen findet eine individuelle Förderung in den Kernfächern statt. In Kooperation mit der DLRG und dem hessischen Schwimmverband bietet das Land zudem unentgeltliche Schwimmkurse an. Zudem gibt es bis Ferienende Schwimmgutscheine in Höhe von 75 Euro, die an bedürftige Schüler ausgegeben werden. Im Rahmen des Programms „Deutschsommer – Ferien, die schlau machen“, erhalten Drittklässler als Ferienangebot eine spezielle Sprachförderung und auf der Online-Plattform „Ferdi II“ können Grundschüler Lernrückstände in Lesen, Schreiben und Rechnen aufholen.

Eigentlich hätten Hessens Schulen zu Beginn des neuen Schuljahres ein neues einheitliches und datenschutzkonformes System für Videokonferenzen nutzen sollen. Dieses Ziel hatte das Kultusministerium noch Ende vergangenen Jahres ausgegeben. Eine neue Ausschreibung der Konferenzsoftware war nötig geworden, nachdem das Frankfurter Oberlandesgericht das Vergabeverfahren verworfen hatte. Daraus wird Anfang des Schuljahres jedoch vermutlich nichts, denn, „die erneute Ausschreibung läuft derzeit noch“, wie es im Ministerium dazu hieß.