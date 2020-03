Überlastung : Die Kläranlagen sind im Dauereinsatz

Not macht erfinderisch. Und wer im Supermarkt zum wiederholten Mal vor leeren Regalen gestanden hat, weil Hamsterkäufer in Zeiten der Corona-Krise nicht genug Klopapierrollen nach Hause schleppen können, der mag am Ende in größter Not womöglich auf andere Reinigungs- und Pflegemittel ausweichen: auf Feucht- und Desinfektionstücher zum Beispiel, aber auch auf widerstandsfähige Küchenrollen, altes Zeitungspapier, dicke Servietten sowie Putzlappen.

Markus Schug Korrespondent der Rhein-Main-Zeitung in Mainz und für den Kreis Groß-Gerau. F.A.Z.

„Bei uns kommen jetzt doppelt so viele Faserstoffe im Klärwerk an als noch vor zirka 14 Tagen“, sagt Georg Lautenschläger, Leiter der Anlage in Mörfelden-Walldorf, zur anhaltenden Feuchttücher-Flut. Ebenso wie seine Kollegen, etwa in Dreieich und Langen, bittet er die Bürger, darauf zu achten, „dass die Rohre nicht verstopfen und die Kläranlagen reibungslos laufen können“. Zumal der Einsatz eines Abfluss-Notdienstes, falls in der Wohnung nichts mehr gehe, für Mieter oder Eigentümer aufwendig und teuer sein könnten.