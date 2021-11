Impfzentrum wiedereröffnet : Im fünften Stock weitab vom Schuss

In der DKD Helios Klinik an der Aukammallee ist das Wiesbadener Impfzentrum untergekommen. Bild: privat

Fortan hat die Impfstation am Eltviller Schulzentrum wegen der großen Nachfrage längere Öffnungszeiten. Auf dem Schulparkplatz davor haben sich dennoch abermals lange Schlangen Impfwilliger gebildet. An den Kennzeichen der abgestellten Autos ließ sich erkennen, dass wieder etliche davon aus der Landeshauptstadt gekommen waren. Dass dieser vom Rheingau-Taunus-Kreis eigentlich unerwünschte Zustrom schnell abreißen wird, ist auch nach der Eröffnung eines kleinen Impfzentrums in Wiesbaden nicht zu erwarten. Denn Eltville ist über die A66 und die B42 gut zu erreichen. Unentgeltliche Parkplätze sind ausreichend vorhanden, und eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich. Hinzu kommt, dass in Eltville unbürokratisch jeder, unabhängig von seinem Alter, mit der dritten Impfung „geboostert“ wird, dessen Zweitimpfung mindestens sechs Monate zurückliegt.

Ganz anders verhält es sich mit dem neuen stationären Angebot in Wiesbaden, das am Montag den Probebetrieb aufnahm und vom 22. November am regulär arbeiten soll. Es ist im fünften Stock des Gebäudes D in der DKD Helios Klinik an der Aukammallee untergebracht. Wer dort mühsam einen kostenpflichtigen Parkplatz ergattert hat, dem steht ein Aufstieg über 100 Stufen bevor, falls er den auf drei Passagiere beschränkten Fahrstuhl in Corona-Zeiten lieber meiden will.

Älter als 70 für Booster-Impfung

Er muss zudem vorab einen Termin vereinbart haben. Vor allem aber muss er für die dritte Impfung älter als 70 Jahre sein, denn geimpft wird in der Gemeinschaftseinrichtung der Wiesbadener Kliniken und der Stadt zunächst strikt nach der Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko). Dagegen hatte das Bundesgesundheitsministerium am Freitag in ganzseitigen Zeitungsannoncen die Auffrischungsimpfung „allen Bürgern 60 plus“ empfohlen. Die in der Region wohnenden Bürger im Alter zwischen 60 und 70 haben daher gar keine andere Option, als nach Eltville zur Impfung zu fahren, weil auch viele Hausärzte bislang nur den Älteren Impftermine zuteilen.

Dass es in Wiesbaden nach der vorzeitigen Schließung des Impfzentrums im RheinMain CongressCenter am 18. September über zwei Monate hinweg kein stationäres Impfangebot gegeben hat, sieht Gesundheitsdezernent Oliver Franz (CDU) aber nicht als Versagen des kommunalen Gesundheitsamtes.

Zwar hatte das Land in seinem Erlass von Ende September den Gesundheitsämtern „an die regionale Nachfrage angepasste stationäre Impfstellen“ nahegelegt, doch Franz hebt vor allem den Teil des Erlasses hervor, wonach den Kommunen lediglich aufgegeben worden sei, nicht näher definierte „Impflücken zu schließen“.

Bei der Vorstellung der neuen Impfstation wurde die Verantwortung für die aus Sicht vieler Bürger unbefriedigende Situation in Wiesbaden vor allem den niedergelassenen Ärzten zugewiesen. Deren Vertretung habe bislang immer versichert, dass die Wiesbadener Ärzte der Impfnachfrage gerecht würden.

Nun aber zeige sich, dass diese mit der vierten Welle womöglich doch insoweit überfordert seien, als eine schnelle, kurzfristige Erfüllung aller Impfwünsche nicht leistbar sei. Franz zeigte sich zudem überrascht, dass unter den 150 Hausarztpraxen in Wiesbaden etliche seien, die sich beim Impfen allein auf den Kreis ihrer bisherigen Patienten konzentrierten und sonst zurückhaltend seien. Daher benötige Wiesbaden ein weiter gehendes Impfangebot, zumal die Pandemie „mit voller Wucht und in dramatischer Ausprägung“ zurück sei.

„Das zu ignorieren wäre heikel“

Von einer Fehleinschätzung der Corona-Lage durch das eigene Gesundheitsamt wollte Franz am Montag nicht sprechen. Er gab aber zu, dass die komplette Schließung des Impfzentrums im Kongresszentrum „im Nachhinein nicht richtig“ gewesen sei.

Franz verteidigte aber, dass die neue Impfstation sich mit Blick auf den Kreis der Berechtigten für eine Booster-Impfung strikt an die Stiko-Empfehlung halte und nicht an den Aufruf der Bundesregierung. Entscheidende Leitschnur müsse sein, was Fachgremien wie die Stiko und das RKI für richtig hielten, sagte Franz: „Das zu ignorieren wäre heikel“ – auch wenn Eltville und Frankfurt genau das vormachen.

Die Wiesbadener Impfstation ist montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr geöffnet. In der Woche können dort maximal 500 Impfungen vorgenommen werden, während in Eltville täglich bis zu 300 Impfwillige immunisiert werden. „Das reicht gegebenenfalls nicht“ aus, gibt Franz zu, zumal auch er erwartet, dass die Stiko in Kürze die Empfehlungen für die Booster-Impfungen ausweitet. Dann werde Wiesbaden womöglich abermals nachsteuern müssen, sagt Franz, zumal auch die Impfstoff-Zulassung für Kinder unter zwölf Jahren absehbar zu erwarten sei.

Gute Nachrichten gab es immerhin von den mobilen Impfteams. Mit den Pflegeheimen „sind wir so weit durch“, hieß es am Montag von den Verantwortlichen, und wenn auch die anderen Betreuungseinrichtungen abgehakt seien, dann sollten die Teams wieder in Stadtquartieren niederschwellige Angebote machen.