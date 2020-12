Impfen in Hessen : Wann bin ich an der Reihe?

Erste 5000 Impfungen am Sonntag : Bis Ende Januar wird in Hessen nur mobil geimpft

Hessen startet am Sonntag mit den ersten 5000 Impfungen in Pflegeheimen und Kliniken. Die ersten sechs Impfzentren an den Schwerpunktkliniken öffnen voraussichtlich nicht vor Ende Januar. Die restlichen der insgesamt 28 Impfzentren folgen in den Wochen darauf.