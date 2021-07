Impfempfehlung : Verabschiedet sich Hessen von zweiter AstraZeneca-Spritze?

Aktualisiert am

Das Angebot im April klang verlockend: Kurzfristig wurden mehrere Sonderimpfaktionen für Bürger der Stadt Frankfurt organisiert. Wer sich meldete, bekam noch in derselben Woche einen Termin für eine Immunisierung mit AstraZeneca. Dieser Wirkstoff war zuvor in den Impfzentren verschmäht worden, nachdem über das erhöhte Risiko von Hirnvenenthrombosen berichtet und die Empfehlung der Ständigen Impfkommission (STIKO), wer den Impfstoff erhalten solle, mehrfach geändert wurde.

Es meldeten sich mehr als elftausend. Viele von ihnen sollen jetzt zum zweiten Mal mit AstraZeneca geimpft werden. So zumindest lautete der Plan bis Donnerstag. Aber nach der Konferenz der Gesundheitsminister könnte alles anders kommen. Denn wie in einem Beschlussentwurf nachzulesen ist, sollen alle, die eine Erstimpfung mit AstraZeneca erhalten haben, ihre Zweitimpfung mit den Mitteln von BioNTech oder Moderna bekommen. All denjenigen, die sich im Juli und August mit dem Impfstoff des schwedisch-britischen Herstellers erstmalig impfen lassen wollen, wird angeboten, den Impfabstand von zwölf auf vier Wochen zu verkürzen. Dem Beschluss ging eine Empfehlung der STIKO voraus. Die Immunantwort nach dem Verabreichen von zwei verschiedenen Präparaten – erst dem Vektor-, dann dem mRNA-Impfstoff – sei der nach zwei Dosen AstraZeneca überlegen.

Jede fünfte Dosis AstraZeneca

Im Frankfurter Impfzentrum, in dem extra Tausende Dosen AstraZeneca für die Impfwilligen der Sonderaktion zurückgehalten wurden, bedeutet das jetzt: umorganisieren. Mal wieder. Alle Bürger, die in einem hessischen Impfzentrum eine Erstimpfung mit AstraZeneca erhalten haben, sollen nach Angaben des Innenministeriums von sofort an ihre Zweitimpfung entweder mit dem Impfstoff von BioNTech oder Moderna erhalten. Wer seine Impfserie mit AstraZeneca abschließen wolle, könne dies weiterhin tun. Die Impfzentren werden auch entsprechende Dosen dieses Vektorimpfstoffs vorhalten, heißt es aus dem Ministerium. Für Juli waren rund 200.000 Zweitimpfungen mit dem schwedischen Impfstoff vorgesehen.

Die Vereinigung der Kassenärzte weist darauf hin, dass die neue Empfehlung die Impfkampagne erst einmal verlangsamen könnte. „Die Praxen planen mit bestimmten Impfabständen. Das passt jetzt nicht mehr mit dem zusammen, was tatsächlich gebraucht wird“, sagt ein Sprecher. Er geht davon aus, dass es bis zu zwei Wochen dauern werde, bis sich alles wieder eingespielt habe. Der weitere Erfolg der Impfkampagne hänge auch davon ab, wie viel mRNA-Impfstoff geliefert werde. Der Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung gibt außerdem zu bedenken: „Die Imageprobleme von AstraZeneca sind bekannt.“ Er befürchtet, dass die Bereitschaft der Bürger, eine Erstimpfung mit dem schwedischen Wirkstoff vornehmen zu lassen, weiter sinken werde und der Impffortschritt ins Stocken gerate.

Nach Angaben des Bundesgesundheitsministeriums haben die Arztpraxen in Deutschland in dieser Woche 3,2 Millionen Impfdosen erhalten. Jede fünfte davon entfällt auf AstraZeneca.