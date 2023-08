Wenn die Rede auf ihre beiden Vorgänger Wolfgang Hessenauer und Franz Betz kommt, dann sprechen Evelyn Pflugradt und Christa Enders von „Trümmermännern“. Denn der Übergangsvorsitzende und sein Stellvertreter haben nach der größten Krise ihrer Geschichte die Arbeiterwohlfahrt wieder auf Kurs gebracht. Vor allem haben sie das Insolvenzverfahren organisiert, das für den Wohlfahrtsverband eine Zäsur bedeutete. Sämtliche Immobilien wurden verkauft, um auch ungesicherten Gläubigern einen Teil ihrer Forderungen erfüllen zu können.

Jetzt ist die Arbeiterwohlfahrt blank. Pflugradt hat das im Januar nicht abgeschreckt, als Vorsitzende die personelle Neuaufstellung des Verbandes zu komplettieren. Vor 100 Jahren wurde die Arbeiterwohlfahrt gegründet, und das Jubiläumsjahr markiert einen Einschnitt. Immerhin: Ende Juni wurde nach 18 Monaten das Insolvenzverfahren in Eigenregie abgeschlossen, und laut Pflugradt wurden knapp 35 Prozent der berechtigten Forderungen ungesicherter Gläubiger erfüllt. Insgesamt beliefen sich die Forderungen der besicherten Gläubiger auf 22 Millionen Euro, die der unbesicherten auf 10,75 Millionen Euro.

Besonders wichtig für die Arbeiterwohlfahrt ist die Wiederanerkennung der Gemeinnützigkeit durch das Finanzamt rückwirkend zum 1. Januar 2021. Für die sechs Jahre zwischen 2015 und 2020 war die Gemeinnützigkeit wegen der massiven Verfehlungen und desaströsen Entscheidungen der früheren Führung aberkannt worden. Für die Arbeiterwohlfahrt bedeutete das Steuernachzahlungen in beträchtlicher Höhe. Die Forderungen der Finanzverwaltung summierten sich auf 1,9 Millionen Euro. Hinzu kamen Forderungen aus Lohnsteuerprüfungen inklusive Sozialversicherungsbeiträgen in Höhe von rund 650.000 Euro.

Tradition des “idealen Wohlfahrtsverbandes“

Die Arbeiterwohlfahrt ist jetzt in ihren Liegenschaften nur noch Mieterin. Ihr Leistungsspektrum konnte sie aber weitgehend erhalten. Beendet wurde das Projekt „Alltagsengel“, und die Sprachkurse in der Familienbildungsstätte im Westend wurden eingestellt, weil die Stadt den Zuschuss nicht erhöhte und die AWO nicht in der Lage ist, dieses aus Sicht von Pflugradt und Enders so wichtige Lernangebot zu subventionieren.

Braucht es die Arbeiterwohlfahrt überhaupt noch nach dieser Krise, die weit über Hessen hinaus Schlagzeilen gemacht hat? „Wir sind davon fest überzeugt“, sagen Pflugradt und Enders. Nicht nur weil die Arbeiterwohlfahrt die einzige nicht kirchliche Organisation sei, die Benachteiligten ein Angebot unterbreite. Die vielfältigen sozialen Aufgaben einer Stadt seien nicht von einer Kommunalverwaltung leistbar. Das klingt überzeugend von einer Frau wie Enders, die jahrelang an der Spitze des Amts für Soziale Arbeit der Stadt war. Enders verweist auf die Tradition des neben den Kirchen „idealen Wohlfahrtsverbandes“, der eine klare Werteorientierung habe.

Dass diese Werte unter der früheren Führung verloren gingen, daran werden Pflugradt und Enders mit jedem AWO-Prozess erinnert, der neu beginnt, entschieden wird oder in die nächste Instanz geht. „Das zieht uns immer wieder herunter“, sagt Pflugradt.

Frühere Fehler wirken bis heute nach

In zwei Fällen ist die AWO aber selbst unmittelbar beteiligt: Vor Gericht will sie gegen den früheren Geschäftsführer Murat Burcu Schadenersatzforderungen in Höhe von mehr als 20 Millionen Euro durchsetzen. Pflugradt weiß, dass bei Burcu vermutlich nicht viel zu holen sein wird, aber womöglich bei dessen Versicherung. Zudem ist noch immer eine Kündigungsschutzklage von Hannelore Richter gegen den Kreisverband anhängig. Sobald sie im Sinne der AWO entschieden ist, wird sie auch hier Schadenersatz fordern. Die aus Sicht von Pflugradt kriminellen Machenschaften und Verfehlungen der früheren Geschäftsführungen wirken bis heute finanziell nach.