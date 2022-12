System aus Sensoren : Wie künstliche Intelligenz Menschen vor dem Heim bewahren könnte

Forscher der Hochschule Darmstadt erproben ein System, das erkennt, wenn ein Mensch in seiner Wohnung Hilfe braucht. Getestet wird es in einer Region, in der viele Ältere leben.

Die Idee klingt erst einmal ein bisschen nach „Big Brother“. Bleiben die Bewohner zu lange im Bad, verlassen sie nachts ihr Bett, kehren aber nicht dorthin zurück oder tut sich ungewöhnlich lange nichts in der Wohnung, schlägt das System Alarm. Erst ruft es die Bewohner selbst, und wenn die nicht reagieren, Familie, Freunde oder die Notrufzentrale an. Die Wohnung als Beschützer. Für Reiner Wichert, Informatikprofessor der Hochschule Darmstadt, eine Variante von Smart Home, die in gar nicht ferner Zukunft liegt, denn genau daran arbeiten er und sein Team. Als alter Mensch ins Heim? Das muss künftig vielleicht nicht gleich sein. Digitale Pflege, ist der Professor überzeugt, könnte ein Gegenentwurf sein. Die meisten wollen ohnehin lieber in vertrauter Umgebung bleiben. Wicherts Forschung könnte dabei helfen.

Wie so oft heißt das Zauberwort künstliche Intelligenz (KI). Mithilfe einer Software, die selbstlernende Systeme nutzt, wollen die Wissenschaftler Senioren oder Behinderten so lange wie möglich ein selbstbestimmtes Leben ermöglichen. Wichert befasst sich seit vielen Jahren mit den Themen Smart Home und Personal Health. Sicherheit spielt dabei eine entscheidende Rolle, denn oftmals ist ein Sturz oder Unfall für allein lebende Senioren das größte Risiko. Es gibt Notrufknöpfe oder Armbänder, „doch das sind aktive Alarme, die von den Betroffenen ausgelöst werden müssen“, sagt der Forscher. Auch passive Systeme wie Smart Watches am Handgelenk oder eine Sturzerkennung im Fußboden registrieren nicht immer zuverlässig eine Notsituation.

Nachbarn, Familie und Notrufzentrale werden alarmiert

Die Idee der Darmstädter setzt an anderer Stelle an. Ihr Hilfesystem basiert auf Sensoren, die in den Wohnräumen eingebaut werden – in Form von Türkontaktschaltern, Bewegungsmeldern oder Sturzsensoren. Diese sollen kritische Situationen wie einen Unfall, längere Inaktivität, Rauchentwicklung oder zu lange Aufenthalte in Bad oder Wohnzimmer an einen ebenfalls in der Wohnung installierten Controller weiterleiten. Der Computer wertet mithilfe künstlicher Intelligenz diese Daten aus und analysiert, ob es sich um eine Notlage handeln könnte. In einem solchen Fall meldet sich das Gerät über Lautsprecher bei den Bewohnern. „Sie werden aufgefordert, nicht ans Telefon zu gehen, wenn sie Hilfe brauchen“, erklärt der Professor. Passiv wird so eine Notrufkette ausgelöst, die Nachbarn, Familie, Freunde, Hausverwaltung oder Notrufzentrale telefonisch alarmiert. Diese können über den Controller auch direkt mit den in Not Geratenen sprechen. Trifft Hilfe ein, kann je nach Hausausstattung sogar die Eingangstür digital entriegelt werden.

Vor seinem Wechsel an die Hochschule hat Wichert am Fraunhofer-Institut für Graphische Datenverarbeitung in Darmstadt zum Thema geforscht. Für ein EU-gefördertes Projekt zur Digitalisierung der Pflege hat der Informatiker eine Software-Plattform mitentwickelt, die er nun mit seinem Hochschulteam weiterentwickeln will. Den Forschern geht es darum, die Privatsphäre zu schützen und zugleich ein schnelles KI-System mit hoher Erkennungswahrscheinlichkeit zu entwickeln. Hilfe soll, wenn nötig, schließlich rasch eintreffen. Bei der KI handelt es sich um ein selbstlernendes System, das Wichert als einen Kreislauf beschreibt. Bestimmte Muster wie die Verhaltensweisen von Bewohnern werden anhand riesiger Datenmengen erkannt. Das System erlernt so das Alltagsleben und die normalen Reaktionen der Menschen – etwa wie lange sie wach sind oder schlafen, wann sie zu Hause sind oder das Haus verlassen. Und es lernt, Abweichungen davon mit hoher Wahrscheinlichkeit zu erkennen.

26 Wohnungen mit Sensoren im Kreis Görlitz

Ob das funktioniert, soll in einem Pilotprojekt in der Oberlausitz getestet werden. Die von Wichert geleitete Studie beginnt im Januar 2023 und wird vier Jahre lang vom Bundesforschungsministerium mit 1,14 Millionen Euro gefördert. An dem Verbundprojekt sind außer der Hochschule Darmstadt die TU Dresden, die Hochschule Zittau/Görlitz sowie die Johanniter-Unfall-Hilfe und eine Wohnungsbaugesellschaft beteiligt. In der Anfangsphase werden 26 Wohnungen im Kreis Görlitz mit Sensoren ausgestattet, 50 weitere Wohnungen sollen später dazukommen. Möglich sind insgesamt 200.

Erprobt wird die erste Anwendung in Deutschland bewusst in einer überalterten und strukturschwachen Region. Gezielt sollen Unternehmen und Einrichtungen gefördert werden, um Stellen zu schaffen und die Oberlausitz attraktiver zu machen. So wird nicht nur die Hardware von einem örtlichen Unternehmen produziert. Elektriker aus der Region sollen die Sensorik einbauen und dafür Schulungen besuchen, die die Hochschule Zittau/Görlitz anbietet. Eingebunden werden auch örtliche Gesundheitsdienste oder Gesundheits-Apps. Die Software sei flexibel programmiert, sodass eine Erweiterung möglich sei und Anbieter jederzeit auf der Plattform einsteigen könnten, sagt Wichert. Nach einer Testphase in Laborumgebung soll das System Mitte 2024 in den Wohnungen online gehen.

Mehr zum Thema 1/

Ein Basis-Set des KI-Systems soll im Verkauf rund 2000 Euro kosten, plus monatlicher Wartungskosten von etwa zehn Euro. „Das ist erschwinglicher als ein Heimaufenthalt“, findet der Professor. Und es soll künftig bei Menschen allen Alters einsetzbar sein, vom Kleinkind bis zum Rentner. Denkbar sind digitale Hilfen, die rechtzeitig Feuer oder Wasserschäden erkennen, als Babysitter fungieren oder – ganz aktuell – helfen, Energie einzusparen.