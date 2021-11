Ideen zum Infektionsschutz : Corona am Geruch erkennen

Wie können wir uns besser gegen Erreger schützen, die durch die Atemluft übertragen werden? Die Else Kröner-Fresenius-Stiftung in Bad Homburg hat dazu einen Ideenwettbewerb ausgeschrieben – und nun die Gewinner vorgestellt.

Während die Corona-Pandemie die Welt noch in Atem hält, denken Wissenschaftler schon an andere, noch unentdeckte Viren, die Menschen gefährlich werden könnten. Wie können wir uns besser gegen Erreger schützen, die durch die Atemluft übertragen werden? Die Else Kröner-Fresenius-Stiftung in Bad Homburg hat dazu in diesem Jahr einen Ideenwettbewerb ausgeschrieben und nun die vier Gewinner mit den besten „Ideen gegen Tröpfchen“ vorgestellt. 1,3 Millionen Euro hat die Stiftung insgesamt bereitgestellt, um die vielversprechenden Projekte aus den Startlöchern zu heben.

Zwei der vier prämierten Projekte setzen auf den frühen Nachweis von Erregern in der Atemluft. Sybelle Goedicke-Fritz, Leiterin des Forschungslabors der Kinderklinik an der Universität des Saarlandes, stellte die Idee der „elektronischen Nase“ vor, ein Gerät, das Infektionen quasi erschnuppern kann. Damit sollen flüchtige organische Verbindungen, die bei Atemwegsinfektionen entstehen, erkannt werden. Das Gerät könnte ein Screening am Eingang von Krankenhäusern oder Großveranstaltungen auf einfache Weise ermöglichen, ganz ohne Berührung, stellt sich Goedicke-Fritz den Einsatz vor. Auch für Kinder oder für Menschen mit Behinderungen könne ein Test über die Atemluft viel erträglicher sein als etwa ein Nasenabstrich wie beim Coronavirus.

Auf die Untersuchung von Atemluft setzt auch die Idee „Aerofix“, die Laura Paulowski vom Forschungszentrum Borstel vorstellte. Sie wolle ein Testsystem entwickeln, dass ähnlich wie ein Alkoholtester funktioniere. Die Atemluft trifft im Aerofix auf eine spezielle Sensoroberfläche aus Graphen, Kohlenstoffatome in Wabenmuster, und Antikörper, die zum gesuchten Virus passen. Verbindet sich der Erreger mit den Graphenen und den Antikörpern, ändere sich die Leitfähigkeit, was auf das Virus in kritischer Konzentration in der Luft hinweise, erläutert Paulowski die zugrunde liegende Idee. Die Herausforderung sei dabei, das Gerät zu „trainieren“ und so zu justieren, dass schon geringere Mengen von Viren aufgespürt werden können, bevor sie Krankheitssymptome beim Menschen auslösen.

Die Ansteckungsgefahr drastisch senken

Das Projekt „Aerocatch“ ist am Fraunhofer-Institut für Zelltherapie und Immunologie in Leipzig entstanden und will Atemschutzmasken und Raumfilteranlagen verbessern. Dazu soll ein neuartiges Gewebe entwickelt werden, das Viren, Bakterien und Pilzsporen bindet und gleichzeitig abtötet, erläutert Teamleiter Thomas Grunwald. Das Grundgerüst bilde dabei die Erbsubstanz DNA, welche natürlicherweise eine antimikrobielle Wirkung besitzt. Diese DNA-Netze sollen zusätzlich durch den Einbau von Molekülen, die Krankheitserreger binden können, optimiert werden und dann auf bestimmte Erreger eingestellt werden. Das Ziel sei, die Krankheitserreger auf der Oberfläche des Gewebes zu binden und damit eine Ansteckungsgefahr drastisch zu senken.

Forscher des Helmholtz-Zentrums Dresden-Rossendorf (HZDR) wollen unter dem Namen „Viroprotect“ Medikamente gegen die durch Viren ausgelösten Erkrankungen entwickeln. Dabei haben die Wissenschaftler ein Spray als Ziel vor Augen, das sowohl passiven als auch aktiven Immunschutz ohne Impfung ermöglicht. Ein solches Spray etwa gegen das Coronavirus könne als Schutz inhaliert werden, um eine Infektion zu verhindern. Damit soll die Virusvermehrung und Weitergabe verhindert werden. „Da Tröpfcheninfektionen über die Lunge verlaufen, erscheint es logisch, Medikamente durch Inhalation direkt zu den gefährdeten Lungenzellen zu bringen“, erläutert HZDR-Teamleiter Michael Bachmann.

Lob von Christian Drosten

Sollte es doch zu einer Infektion kommen, könnte die Viruslast mit diesen Medikamenten möglicherweise entscheidend reduziert werden. Der Ansatz könnte auch auf die Behandlung von Infektionen durch Grippeviren, Herpesviren, Masern und Röteln übertragen werden. Allerdings werde die Entwicklung eines Medikaments bis zur Marktreife wohl Jahre benötigen, dämpfte Michael Madeja, Vorstandsvorsitzender der EKFS, voreilige Hoffnungen auf den Einsatz.

Christian Drosten, Leiter der Virologie an der Charité, lobte die innovativen Ideen dafür, „die Grenzen der klassischen infektionsbiologischen Forschung aufzuweiten“. Dem konnte Madeja nur zustimmen: „Ähnlich wie 1918, als die spanische Grippe wütete, tragen wir auch heute Mund-Nase-Bedeckungen und schützen uns durch Abstandhalten. Wir denken aber, dass mit dem hohen Technologiestandard Deutschlands große Fortschritte im Infektionsschutz möglich sind. Mit unserer Förderung wollen wir daher die Forschung auf diesem Gebiet ankurbeln.“