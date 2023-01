Holzklau in Hessen : Leichte Beute für gut organisierte Täter

Immer häufiger verschwindet Holz in großen Mengen aus Hessens Wäldern. Die Diebe müssen sich in der Gegend auskennen – und lassen sich kaum aufhalten.

Martin Menke steht im Wald, irgendwo im Vogelsbergkreis, und deutet auf einen Stapel gelagertes Langholz. „Das hier ist Edelbuche“, sagt er. Extra für den Kunden zugeschnitten, 90 Euro je Festmeter hat er mit ihm vereinbart. Menke leitet die Produktion im Forstamt Schotten, elf Forstreviere gehören dazu. Er ist mit dem Auto unterwegs und klappert die Wege ab, an denen sein Holz lagert, einiges davon ist schon verkauft. Förster nennen die Stapel Polter. Und der Polter, auf den Menke zeigt, ist nennenswert: Es sei das beste Brennholz landesweit, sagt er. Wenn er ein Dieb wäre und es sich aussuchen könnte? „Dann würde ich das nehmen.“

Solche Gedankenspiele sind für Menke zur Gewohnheit geworden. Denn Holz, das so unauffällig und gleichzeitig unübersehbar am Wegesrand lagert, wird zunehmend gestohlen. Die Diebe nutzen dabei einen Vorteil, der wohl nur für Holz gilt: Die Stämme sind mehrere Meter lang. Um sie abzutransportieren, braucht man die gleichen Geräte und Logistik wie ein Holzhändler, der das Holz gekauft hat und ganz legal auflädt. „Sie klauen auch in den hellen Stunden“, sagt Menke. Denn welcher Spaziergänger würde schon Böses denken, wenn er sieht, wie jemand Holz abtransportiert?

Zunahme der Diebstähle

Die hessische Polizei hat im vergangenen Jahr 63 Fälle von Holzdiebstahl erfasst, in diesem Jahr lag die Zahl Ende Dezember „im mittleren dreistelligen Bereich“, die konkrete Statistik wird erst 2023 veröffentlicht. Laut Hessenforst wurden 2022 insgesamt 850 Festmeter Holz im Wert von 45.000 Euro gestohlen. Wobei sich das nur auf Holz bezieht, das sich zum Zeitpunkt des Diebstahls noch im Eigentum des Landes befand. Nicht eingerechnet sind Mengen, die schon verkauft waren und vor dem Abtransport gestohlen wurden. „Von solchen Diebstählen erfahren wir eher zufällig“, sagt ein Sprecher von Hessenforst. In Mittelhessen seien in diesem Jahr fünf solcher Fälle bekannt geworden, mitunter seien mehrere Tausend Festmeter Holz gestohlen worden. Zudem werden manche Diebstähle auch gar nicht zur Anzeige gebracht, auch sie fehlen in der Statistik.

Auch jene Diebstähle, die sich in privaten oder Kommunalwäldern ereignen, erfasst Hessenforst nicht. Christian Raupach, Geschäftsführender Direktor des Hessischen Waldbesitzerverbands, der die Interessen privater und kommunaler Eigentümer vertritt, berichtet, die Fälle von Holzdiebstählen seien in den vergangenen Monaten sprunghaft angestiegen, Zahlen dazu erhebt er aber nicht. „Das muss man erst mal nachweisen, dazu haben die Förster gar nicht die Zeit“, sagt Raupach. Laut Hessenforst hat sich die Menge des gestohlenen Holzes im Vergleich zum Vorjahr „nicht signifikant“ erhöht, allerdings habe sich die Zahl der Diebstähle kleinerer Holzmengen erhöht.

„Enorm gestiegene Nachfrage“

Das beobachtet auch Raupach: In Ballungsräumen komme es immer häufiger vor, dass Leute mit Auto, Anhänger und Kettensäge in den Wald fahren und sich beim Brennholz bedienen. „Die Leute haben kein Gespür dafür, dass das Eigentum ist. Sie denken, der Wald gehört allen. “Solche Diebe werden allerdings in der Regel erwischt, weil sie ziemlich lange beschäftigt seien. Und oft lasse sich die Sache direkt klären, wenn man darauf hinweise. „Es liegt an der Energiekrise und der enorm gestiegenen Nachfrage“, sagt Raupach. Im Vordertaunus koste gespaltenes und getrocknetes Buchenholz inzwischen um 400 Euro je Raummeter, das sei viermal so viel wie vor eineinhalb Jahren.

Laut Hessenforst gilt für private Waldbesucher die sogenannte Handstraußregel: Alles, was man mit einer Hand tragen kann – ein paar Pilze, Bärlauch oder ein Ast –, darf aus dem Wald mitgenommen werden. „Sobald man mit dem Korb im Wald unterwegs ist oder etwas absägt, ist das tabu“, sagt eine Sprecherin.