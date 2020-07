Nahe Hofheim verunglückt : Polizei rätselt nach Unfall mit drei Toten

Der 18 Jahre junge Fahrer hat den Crash überlebt, seine drei Mitinsassen starben an der Unfallstelle. Nun versuchen Ermittler, den Unfallhergang nahe Hofheim am Taunus zu klären.

Nach einem schweren Autounfall mit drei Toten und einem Schwerverletzten in Hofheim am Taunus dauern die Ermittlungen an. Wie ein Polizeisprecher am Montag mitteilte, ist die Unfallursache weiterhin unklar.

Nach ersten Erkenntnissen gehen die Ermittler davon aus, dass kein weiteres Auto an dem Unfall beteiligt war. Die vier Jugendlichen im Alter zwischen 17 und 18 Jahren waren am Freitag zusammen in einem Auto unterwegs.

Der Fahrer kam nach Polizeiangaben mit dem Wagen von der Landstraße ab, das Auto schoss in die Böschung und stieß gegen einen Baum. Der 18 Jahre alte Fahrer überlebte schwer verletzt. Seine drei Mitfahrer starben.