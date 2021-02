Hochwasser : Rhein gesperrt für Schiffe und Fähren

Während sich in Büdingen nach der Überflutung der Altstadt die Lage entspannt, wird der Höhepunkt der Hochwasserwelle am Dienstag den Rheingau erreichen. Die Schifffahrt auf dem Strom ruht. Auch am Main bleiben die Wasserstände hoch.

Den Rheingau soll der Scheitel der Hochwasserwelle auf dem Rhein nach Prognosen des Mainzer Hochwassermeldezentrums im Lauf des Dienstags passieren. Fast alle Parkplätze, die am Ufer des Rheins liegen, konnten schon am Montag nicht mehr genutzt werden. Und auch die Uferstraße B 42 im Rheingau ist am frühen Montagmorgen zwischen Eltville-Hattenheim und Geisenheim gesperrt worden. Die Pendler müssen nun in Richtung Wiesbaden den umständlichen Weg durch die Weindörfer auf der alten Bundesstraße nehmen. Für den Verkehr in der Gegenrichtung wurde die Hochwasserumleitungsstrecke durch die Weinberge geöffnet. Dieser schmale Weg führt über Hallgarten in Richtung Johannisberg und Geisenheim.

Der Schiffsverkehr auf dem Mittelrhein, also zwischen Bingen und Koblenz, ist in der Nacht von Sonntag auf Montag eingestellt worden; was ebenso für die Einfahrt in den Main an der Schleuse Kostheim bei Mainz gilt. Die Ingelheimer Rheinfähre hatte am Sonntagabend ihre Fahrten eingestellt, weil sie wegen einer Baustelle keinen Notbetrieb aufrechterhalten kann. Von Dienstag an dürfte auch am Niederrhein bis Köln die Schifffahrt eingestellt werden. Die Dauer dieser Sperrung der wichtigsten deutschen Binnenwasserstraße ist noch nicht absehbar.

Überschwemmung einiger tiefer gelegener Flächen

Am Wochenende wurde bei Mainz mit einem Pegelstand von 4,75 Metern die erste kritische Hochwassermarke überschritten. Für das Leben am Ufer und in der Stadt Mainz spielt das, abgesehen von der Überschwemmung einiger tiefer gelegener Flächen direkt am Fluss, allerdings keine Rolle. Entsprechend entspannt stellt sich die Lage derzeit dar. Selbst die am Montag um die Mittagszeit gemeldeten sechs Meter sind ein Wert, der am Pegel Mainz statistisch betrachtet etwa alle zwei Jahre vorkommt.

Im Laufe des Dienstags dürfte der Scheitelpunkt der aktuellen Welle mit einem Wasserstand von rund 6,30 Metern erreicht werden. In Kaub werden maximal 6,45 Meter und in Koblenz 7,10 Meter erwartet. Danach müsste der Pegel dank des starken Abflusses aber wieder fallen, so die Prognose des Hochwassermeldezentrums Rheinland-Pfalz. Ob dies allerdings schnell geschieht, ist angesichts des andauernden Regens unklar.

Mobile Hochwasserschutzwände

In Wiesbaden waren am Wochenende in Schierstein und Kostheim zusätzliche mobile Hochwasserschutzwände errichtet worden, in Kostheim an der Rosengasse, am Flözerdippegässchen, an der Mainpforte und der Kilianstraße. In Schierstein wurde eine Wand mit einer Länge von 120 Metern auf der Christian-Bücher-Straße zwischen der Bernhard-Schwarz-Straße und der Straße Am Lindenbach aufgebaut. In Hattenheim, wo am Sonntag der Sportplatz unter Wasser stand, wurde der Campingplatz geräumt und mussten die Wohnwagen weggefahren werden.

Auch am Main ist der Pegel gestiegen. Deshalb haben die Stadtwerke Offenbach damit begonnen, die Deichtore der Stadt entlang des Mains zu schließen. Der sogenannte Vorlauf-Referenzpegel für den Hochwasserschutz in Offenbach befindet sich bei Würzburg. Dort ist den Angaben zufolge seit Samstag die Meldestufe 1 deutlich überschritten. Normalerweise hat die zuständige Abteilung Straßenbau der Stadtwerke beim Erreichen von Stufe 1 rund 48 Stunden Vorlaufzeit, um die Tore zu schließen, bevor das Wasser am Deich steht. Diese Frist könnte sich aber diesmal verkürzen, weil die Zuflüsse des Mains aus der Fränkischen Saale und Kinzig durch Regen und tauenden Schnee ebenfalls rasch gestiegen sind. Zudem mindert der hohe Wasserstand des Rheins die Möglichkeiten, den Wasserstand des Mains durch Wehre zu regulieren.