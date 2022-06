Hochschule Darmstadt : Siegen im Rennkanu aus Beton

Geschwindigkeit ist wichtig, aber vor allem kommt es auf die Geschicklichkeit beim Wenden an, wenn man die Deutsche Betonkanu-Regatta in Brandenburg gewinnen will. Studenten aus Darmstadt starten mit „Pegasus“ und „Hades“.

Startklar: Studenten der Hochschule Darmstadt haben wochenlang an ihrem Betonkanu „Hades“ getüftelt. Am 11. Juni geht es zur Regatta nach Brandenburg. Bild: Lucas Bäuml

Die alte Betonbauer-Weisheit „Es kommt drauf an, was man draus macht“ haben sie längst verinnerlicht. Und so sorgen die Studenten, die an der Hochschule Darmstadt im Fachbereich Bau- und Umweltingenieurwesen zu Hause sind, schon seit bald zwei Jahrzehnten dafür, dass die als Werbeslogan genutzte Botschaft der heimischen Baustoffindustrie nicht in Vergessenheit gerät. Die nächste Chance dafür bietet sich am 10. und 11. Juni, wenn auf dem Beetzsee in Brandenburg an der Havel die 18. Deutsche Betonkanu-Regatta gestartet wird. Die Darmstädter Tüftler wollen, wie gehabt, dann abermals mit zwei verschiedenen Booten aus Beton ins Rennen gehen. Auf dem dabei zu bewältigenden Zickzackkurs kommt es erfahrungsgemäß nicht nur auf Geschwindigkeit, sondern gerade bei den Wendemanövern auf dem Wasser vor allem auf die Geschicklichkeit der Amateur-Paddler an.

Markus Schug Korrespondent Rhein-Main-Süd. Folgen Ich folge

Selbst eine nicht eben unwahrscheinliche sportliche Niederlage ließe sich angesichts von 45 gemeldeten Rennkanus aus Beton wohl verschmerzen. Denn an dem Wettbewerb, bei dem es wegen der Corona-Pandemie eine dreijährige Pause gab, beteiligen sich viele verschiedene Konstrukteure auch aus den Niederlanden, Österreich, der Schweiz, der Türkei, Ungarn und Polen. Wichtiger als der optimale Paddelschlag, der den Regeln zufolge kniend zu erfolgen hat, ist den meisten Teilnehmern ohnehin die hinter dem Projekt stehende Idee. Mit ihren beiden am Dienstag auf dem Gelände der Hochschule offiziell mit Sekt getauften Kanus, die fortan die aus der griechischen Mythologie entlehnten Götternamen „Pegasus“ und „Hades“ tragen, wollen die gut 30 Baumeister aus Südhessen zumindest einen Gestaltungspreis einheimsen. So wie es einigen ihrer Vorgängerteams in der Vergangenheit schon gelungen ist.