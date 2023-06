Hobby-Gladiatoren : Zwischen Kampfsport und historischem Interesse

Zwei Schilde krachen aufeinander, Kurzschwerter stoßen klirrend auf Gladiatorenhelme. Ambiora steckt einen Schlag ihres Gegners gegen ihren Helm weg, nutzt seine offene Deckung und sticht ihrem deutlich größeren Widersacher mit dem Kurzschwert in den Bauch. „State!“, ruft ein Schiedsrichter - das lateinische Signal, den Kampf zu unterbrechen. Diese Runde geht an Ambiora, die eigentlich Clara Simons heißt. An der Brust ihres Gegners deutet eine rote Stelle auf ihren Treffer, Blut fließt dank abgestumpften Schwertklingen nicht.

Moderne Freizeit-Gladiatoren wie Simons kamen nun drei Tage zum Internationalen Gladiatorentreffen mit Schaukämpfen im Römerkastell Saalburg in Bad Homburg zusammen. Zu den Vorbereitungen gehörte ein Trainingslager, an dem auch die 22-Jährige teilnahm.

Kämpfe zwischen Frauen

Neben dem technisch anspruchsvollen Kampf interessiert die Physikstudentin sich für die historischen Überlieferungen zu den blutigen Duellen der Gladiatoren: „Ein Teil davon ist, in die Forschung einzusteigen“, sagt Simons. Und die deute darauf hin, dass es auch im antiken Rom seltene Kämpfe zwischen Frauen gab, die als Gladiatorinnen in der Arena gegeneinander antraten.

Die Ausrüstungen und Paarungen der Hobby-Gladiatoren orientieren sich genau an historischen Quellen. „Wir rekonstruieren eine Kampfkunst“, sagt Daniel Rosenblender von der Berliner Gladiatorenschule „Gladiatores Berolinenses“, die die Kämpfe als Vollkontaktsport betreibt. Gleichzeitig mache es einen Teil des Reizes aus, sich mit der Geschichte der Gladiatoren auseinanderzusetzen. „Man wird intellektuell gefordert“, sagt der 38-Jährige, der sonst unter dem Namen Pullus kämpft, sich nun aber als Lanista, also als Inhaber einer Gladiatorenschule vorstellt.

Um die Gladiatoren und ihre tödlichen Kämpfe in den Arenen des antiken Roms ranken sich viele Mythen - oftmals verbreitet über Hollywoodfilme oder Serien. „Unser Ziel ist es, mit Vorurteilen aufzuräumen“, sagt Carsten Amrhein, Direktor des Römerkastells Saalburg. „Die Vorstellung von wild begeisterten Kämpfern, die antraten, um sich umzubringen, ist sicherlich falsch“, sagt der Archäologe. „Es waren Schaukämpfe, die teils auch tödlich waren“, betont Amrhein.

Kampfname Bär

Historikern zufolge wurden im ersten Jahrhundert nach unserer Zeitrechnung rund vier von fünf Gladiatoren begnadigt und am Leben gelassen, nachdem sie einen Kampf verloren hatten. Fiel das Urteil nach dem Kampf dagegen ungnädig aus, tötete der Gewinner seinen unterlegenen Gegner.

In einem weiteren Kampf im Römerkastell stehen sich zwei ganz verschiedene Kontrahenten gegenüber: Gregor Barth wieselt sich als Retiarius flink um einen schwer gerüsteten Gegner - also bewaffnet mit einem langen Dreizack, einem Netz und einem Kurzschwert, aber ohne Helm oder Schild. Ihm gegenüber steht ein Murmillo - ein schwer bewaffneter Gladiator. Er trägt den Kampfnamen Ursus - lateinisch für Bär. Angesichts dessen kräftiger Statur kein unpassender Name. Mit großem Legionärsschild, schwerem Helm und einem Gladius, dem typischen Schwert der Gladiatoren, geht er in Deckung. Der leicht bewaffnete Retiarius wirft sein Netz über den Gegner, es verheddert sich im Helm des Verteidigers. Bei einem weiteren Angriff streift er ihn schließlich mit der Klinge an der Schulter.

Stich unter die Rippen

„Eigentlich ist das eine ungleiche Paarung“, sagt Daniel Rosenblender. Zu schnell verfange sich das Netz im Helm des Murmillo. In späteren Phasen der antiken Gladiatorenkämpfe wurde der Murmillo durch einen Secutor mit abgerundetem Helm abgelöst. So entstand eines der damals wohl beliebtesten Gladiatorenpaarungen.

In der zweiten Runde setzt der Hobby-Murmillo im richtigen Zeitpunkt zum Gegenangriff an und trifft den Retiarius mit einem Stich unter die Rippen. Der geht in die Knie und hebt eine Hand, um das Duell aufzugeben. „Bei einem echten Kampf hätte ich jetzt nicht mehr weitermachen können“, sagt der 35-Jährige, der unter dem Kampfnamen Architeuthis auftritt. Von den Zuschauern gibt es Applaus - eine Abstimmung über Begnadigung oder Tod bleibt ihm erspart.