Hessischer Rundfunk : Der neue Intendant muss sparen

Herr Hager, wie waren die ersten 100 Tagen im Amt?

Überwältigt hat mich das herzliche Willkommen, das ich von den Mitarbeitenden des HR in den letzten Wochen erfahren habe. Ich habe viele Gespräche geführt und bin vielen unterschiedlichen Menschen begegnet, die eine große Leidenschaft für den HR vereint. Ich bin ja auch nicht ganz unvorbereitet hier gestartet. Ich war erfreut, dass ich niemanden überzeugen muss, dass die Medienwelt in der Zukunft anders ausschauen wird. Der HR hat dafür schon viel unternommen, was in anderen Häusern noch diskutiert wird. Wir wissen als mittelgroße Rundfunkanstalt mit wenigen flexiblen Mitteln aber auch: Wenn wir mehr für die digitale Welt schaffen, müssen wir an anderer Stelle weniger machen. Die Erkenntnis darüber ist da, wir sind aber an vielen Stellen noch nicht in der Umsetzung.

Sie denken eher an einzelne Sendungen, bei denen Sie sparen, als etwa an die Aufgabe von ganzen Radioprogrammen?

Es geht in erster Linie darum, unser vorhandenes Budget so einzusetzen, dass wir mit unseren Angeboten alle Menschen in Hessen erreichen. Es geht also auch um Generationengerechtigkeit. Und hier haben wir eine Aufgabe bei denjenigen, die Medien heute anders nutzen. Dabei müssen wir uns von der Fixierung auf Sendeplätze lösen, das Primat wird immer mehr in Richtung der digitalen Angebote wandern. Wir müssen die Logik umdrehen.

Damit verabschieden Sie sich von dem, was man lineares Fernsehen nennt.

Nein, wir richten nur den Fokus neu aus auf eine veränderte Mediennutzung. Wir sprechen von einem parallelen Angebot von linearen und Onlinemedien, die wir noch über Jahre aufrechterhalten. Lineare Fernseh- und Radioprogramme haben nach wie vor die größte Reichweite, sie müssen wir hochhalten. Aber wir müssen gleichzeitig das Digitale ausbauen.

Bleibt denn der Hessische Rundfunk dabei der Sender für Hessen?

Auf jeden Fall. Wir haben den Auftrag, Angebote für alle Menschen in Hessen zu machen. Dafür müssen wir noch einiges tun. Aber wir haben auch eine Aufgabe in der ARD, die sich zu einem Content-Netzwerk verändert, in dem nicht mehr jeder alles machen wird. Wir müssen uns überlegen, mit welchen Themen wir dort sichtbar sein wollen.

Aber berichten Sie genug über Hessen, transportieren Sie zureichend hessische Inhalte?

Wir sind gut bei der Informationsvermittlung, zum Beispiel mit der Hessenschau oder HR-Info. Wir sehen auch, dass wir in Krisenzeiten erste Anlaufstelle sind. Aber wir müssen natürlich auch außerhalb von Informationsthemen und außerhalb von Krisenzeiten eine hohe Relevanz für die Menschen in Hessen haben. Ich glaube, da können wir sowohl im linearen Programm, aber vor allem auch im Digitalen noch einiges besser machen.

Eine Sendung, die in ganz Deutschland Hessen präsentiert wie weiland der „Blaue Bock“, gibt es schon lange nicht mehr.

Unterhaltung ist weiter Bestandteil unseres Auftrags. Aber gibt es überhaupt noch Sendungen mit einer solchen Strahlkraft? Die Frage ist aber schon, wie sich generationsübergreifend eine gemeinschaftsstiftende Wirkung von Programmen erzielen lässt.

Sie sehen es aber schon noch als Ihre Aufgabe, zur Identität Hessens beizutragen?