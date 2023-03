Aktualisiert am

Gegen die Verabschiedung des hessischen Versammlungsfreiheitsgesetzes gab es im Vorfeld zahlreiche Proteste wie hier bei einer Demonstration in Frankfurt am 18. März 2023. Bild: dpa

Gegen die Stimmen der vier Oppositionsfraktionen hat die schwarz-grüne Mehrheit im Hessischen Landtag am Dienstagabend ein neues Versammlungsrecht beschlossen. Das geltende Bundesgesetz stamme aus dem Jahr 1953 und werde den heutigen Formen der Veranstaltungen nicht mehr gerecht, hieß es zur Begründung.

Daneben gebe es die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts und das Polizeigesetz. Anstatt diese unterschiedlichen Vorgaben zu studieren, könnten Demonstranten sich künftig nach einer einzigen verständlichen und praktikablen Vorschrift richten, erklärten die Vertreter der Koalition. Die Fraktion der Linken hält das Gesetz für verfassungswidrig und kündigte eine Klage vor dem hessischen Staatsgerichtshof an.

Mit dem Versammlungsfreiheitsgesetz würden Rechte von Demonstranten gestärkt, meinte der Abgeordnete Lukas Schauder (Die Grünen). So werde der Datenschutz durch klare Regelungen zur Löschung und Anonymisierung von Videoaufnahmen garantiert.

Schauder verortete Gerüchte, dass mit dem neuen Gesetz Tanzverbote oder anlasslose Personenkontrollen möglich seien, im Reich der Märchen. „Unser Gesetzentwurf ist in jeder Hinsicht liberaler als das bislang fortgeltende Bundesgesetz.“

Viel Kritik von der Opposition

Die Freiheit werde nicht gestärkt, sondern beschränkt, hieß es unisono aus den Reihen der Opposition. So monierte der Abgeordnete Thomas Schäfer (FDP), dass die Polizei bei Demonstrationen Bilder zur Übersicht anfertigen dürfe, wenn es für den Einsatz erforderlich sei. „Das geht zu weit.“ Solche Aufnahmen sollten nur in Einzelfällen angefertigt werden oder wenn es Anhaltspunkte gebe, dass die öffentliche Sicherheit gefährdet sei, sagte Schäfer.

Schauder wies darauf hin, dass Journalisten schon heute das Recht hätten, Demonstranten jederzeit zu fotografieren. Die Polizei müsse von ihr aufgenommene Personen unkenntlich machen, wenn ihnen nichts vorzuwerfen sei.

Die Gesetzesnovelle widerspreche der hessischen Verfassung, denn diese schütze die Versammlungsfreiheit stärker als das Grundgesetz, meinte der AfD-Abgeordnete Dirk Gaw. Es gehe um „Haltungspolitik“, die in einem Gesetzentwurf nichts verloren habe. So sei es „Augenwischerei“ verfassungswidrige Parteien von Demonstrationen auszuschließen. Denn verbotenen Vereinigungen und verfassungswidrigen Parteien fehle es ohnehin an der rechtlichen Legitimation. Sie könnten nicht Träger von Rechten und Pflichten sein.

Das Gesetz stelle alle, die sich kritisch zur Macht äußern wollten, unter einen Generalverdacht, kritisierte Thorsten Felstehausen, der Parlamentarische Geschäftsführer der Linken. Viele Demonstranten hätten gute Gründe dafür, dass sie nicht sofort erkannt werden wollten. Darum dürfe man „Gesichtsmasken nicht mit Gewalt gleichsetzen“.

Innenminister Peter Beuth (CDU) wies Felstehausen darauf hin, dass dessen Darstellung, Pappnasen, Bärte und Hüte würden künftig als Vermummung gewertet, falsch sei. Er hob das „Militanz- und Einschüchterungsverbot“ hervor, mit dem paramilitärisches Auftreten, das Gewaltbereitschaft vermittle und einschüchternd wirke, untersagt werde.

Im Gesetz finde sich auch das Kooperationsgebot, so Beuth. Danach seien staatliche Behörden gehalten, „versammlungsfreundlich zu verfahren“. Der Gesetzentwurf biete Schutz vor rechtsextremistischen Veranstaltungen an Tagen und Orten, die an die NS-Herrschaft erinnerten. Er biete die Möglichkeit, „solche Veranstaltungen im Einzelfall zu beschränken oder zu untersagen“.

Rüge für die Linksfraktion

Auf die scharfe Kritik der Parlamentspräsidentin Astrid Wallmann (CDU) stieß das Verhalten, mit dem die Linksfraktion auf die Abstimmung reagierte. Die Mitglieder der Fraktion hielten an ihren Plätzen im Plenum Plakate in die Höhe, auf denen der Schutz von Grundrechten und ein Stopp des Versammlungsgesetzes gefordert wurden. Ein Mitarbeiter der Fraktion machte Fotoaufnahmen.

Wallmann rügte das Verhalten und warnte die Fraktion vor einer Veröffentlichung der nach den parlamentarischen Regeln nicht erlaubten Fotos. Als eine Aufnahme trotzdem schon wenige Minuten später in den sozialen Medien zu sehen war, erteilte Wallmann den Abgeordneten einen Ordnungsruf. Sie bezeichnete den Vorgang als „Störung der Tätigkeit eines Gesetzgebungsorgans“. Dies sei strafbar. Die Präsidentin behielt sich vor, weitere Konsequenzen zu prüfen, und kündigte an, dass der Ältestenausschuss sich mit der Sache befassen werde.

Die Linksfraktion fürchtet um ihren Einzug in den nächsten Landtag. Umfragen sehen sie bei einem Stimmenanteil von nur drei Prozent.