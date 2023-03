„Wir bestätigen ein Verfahren wegen Urkundenfälschung gegen einen Landtagsabgeordneten.“ So lautet die Auskunft der Staatsanwaltschaft Wiesbaden. Der Name des Beschuldigten wird grundsätzlich nicht genannt, solange dieser nicht erklärt hat, persönlich unterrichtet worden zu sein. Darum gibt sich der Sprecher der Justiz wortkarg. Nur so viel: „Die Ermittlungen dauern an.“ Sie richten sich nach Informationen der F.A.Z. gegen Marius Weiß, den stellvertretenden Vorsitzenden der SPD-Fraktion im Hessischen Landtag. Ihm wird vorgeworfen, seinen Parkausweis für die Stellflächen im Parlament gefälscht zu haben.

Die unentgeltliche Plakette hinter der Windschutzscheibe seines Wagens berechtigt Weiß jederzeit zur Einfahrt in den Gebäudekomplex des Landtags. Das gilt für die Parlamentarier auch in den Sitzungswochen, in denen sie zu den großen Debatten im Plenum zusammenkommen. Dann herrscht im einstigen Schloss der Nassauer besonders viel Betrieb.

Darum müssen die Mitarbeiter und Inhaber anderer Parkausweise des Landtags in solchen Wochen – es sind etwa zehn im Jahr – ihr Auto in einer der Parkgaragen in der Wiesbadener Innenstadt kostenpflichtig abstellen oder mit dem Bus zur Arbeit kommen. Zu dieser Personengruppe zählt Weiß’ Ehefrau. Sie hätte auch zusammen mit ihrem Gatten fahren können. Aber er hatte offenbar eine andere Idee. Weiß, so der Vorwurf, habe seinen eigenen Ausweis kopiert und so mit einer transparenten Laminathülle versehen, dass die Fälschung dem Original sehr ähnlich gewesen sei.

„Woher haben Sie das denn?“

Die sechseckigen Plaketten tragen auf lilafarbenen Grund eine den einzelnen Abgeordneten zuzuordnende Ziffer. Darüber befinden sich ein großes „P“ und ein Stempel mit dem Hessenlöwen. Weiß’ Ehefrau soll mit der ihr überlassen Fälschung aufgefallen sein. Der Parlamentarier sei wiederholt auf sein Fehlverhalten hingewiesen worden, habe sich aber uneinsichtig gezeigt, heißt es im Regierungsviertel.

Die F.A.Z. hat den Abgeordneten mit dem Vorwurf konfrontiert. Er gab lediglich an, dass die Staatsanwaltschaft ihn noch nicht informiert habe, und fragte: „Woher haben Sie das denn? Über den Flurfunk?“ Auch ein Telefonat mit dem Pressesprecher der Landtagsfraktion erbrachte keine weiteren Auskünfte.

Seit 2008 gehört er dem Landtag an

Weiß zählt zu den führenden Sozialdemokraten Hessens. Der Achtundvierzigjährige leitet den Untersuchungsausschuss des Landtags, der den Umgang der Sicherheitsbehörden mit dem rassistischen Anschlag von Hanau zum Gegenstand hat. Er ist der finanzpolitische Sprecher seiner Fraktion und außerdem für den Flughafen zuständig. Dem Landtag gehört er seit 2008 an.

Der gebürtige Bielefelder steht an der Spitze des Unterbezirks seiner Partei im Rheingau-Taunus-Kreis. Während Innenminister Peter Beuth (CDU) den Wahlkreis Untertaunus über Jahrzehnte hinweg immer direkt gewann, zog Weiß regelmäßig über die Landesliste der SPD ins Parlament ein, zuletzt auf dem elften Rang. Er wurde auch als Direktkandidat für die Wahl am 8. Oktober 2023 schon aufgestellt. Die Landesliste soll ein Parteitag Mitte Juni beschließen.

Bevor Weiß Berufspolitiker wurde, arbeitete er in einer Wiesbadener Kanzlei als Rechtsanwalt. Auch seine Frau ist Juristin. Die Pressestelle des Parlaments teilte auf Nachfrage mit, dass man sich zu laufenden Verfahren grundsätzlich nicht äußere. Über die Aufhebung der Immunität des Abgeordneten, wie sie bei solchen Verfahren im Bundestag üblich ist, muss in diesem Fall nicht eigens befunden werden. Der Landtag beschloss zu Beginn der Wahlperiode für derartige Fälle eine pauschale Genehmigung.