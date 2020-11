Hessische Wälder : Lieber Eichen als Exoten

Bei der Rettung der hessischen Wälder sollen Baumarten aus dem Mittelmeerraum nicht die große Rolle spielen, die ihnen in den zurückliegenden Jahren beigemessen wurde. Auf Exoten zu setzen, das sei zu riskant, konstatierte Johannes Eichhorn von der nordwestdeutschen forstlichen Versuchsanstalt am Freitag in einer Pressekonferenz der Umweltministerin Priska Hinz (Die Grünen).

Ewald Hetrodt Korrespondent der Rhein-Main-Zeitung in Wiesbaden. F.A.Z.

Niemand könne vorhersagen, wie diese Bäume auf das Klima hierzulande reagierten. Hingegen dürfe man darauf vertrauen, das die heimischen Bäume sich den durch den Klimawandel bewirkten geänderten Bedingungen anpassten. Allerdings musste der Fachmann aus der von Hessen mitfinanzierten Versuchsanstalt in Göttingen auch berichten, dass es Buchen und Fichten momentan nicht gutgehe.

Die beiden wichtigsten Baumarten im Land sind entscheidend für den Waldzustandsbericht. Und der fällt in diesem Jahr so schlecht aus, wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Die an einer dichten Krone zu erkennenden gesunden Bäume sieht man immer seltener. Dafür hat die mittlere Kronenverlichtung aller Baumarten und Altersstufen mit 28 Prozent den höchsten Wert seit dem Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1984 erreicht.

Vier Fünftel der abgestorbenen Bäume sind Fichten

Sprunghaft stieg sie im zurückliegenden Jahr bei den älteren Fichten. Aber auch die Pflanzendächer der älteren Buchen sowie der jüngeren Exemplare aller Baumarten weisen immer größere Lücken auf. Auch die Absterberate, ein wichtiger Indikator für Vitalitätsrisiken, entwickelt sich ungünstig. Sie weist im laufenden Jahr mit 2,9 Prozent den höchsten Wert seit 1984 auf. Der langjährige Mittelwert liegt bei nur 0,4 Prozent.

Rund vier Fünftel der abgestorbenen Bäume sind Fichten. Aber auch die Buchen sind nach Eichhorns Angaben einer „erheblichen Stresssituation“ ausgesetzt. Der Anteil starker Schäden liegt in diesem Jahr mit knapp neun Prozent fast dreimal so hoch wie im Mittel der Jahre 1984 bis 2020. „Dies ist der mit Abstand höchste Wert in der Zeitreihe“, so Eichhorn.