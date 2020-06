Öffnung der Schwimmbäder : Per Online-Ticket baden gehen

Frankfurts Schwimmer können sich glücklich schätzen. Laut Boris Zielinski, Geschäftsführer der Frankfurter Bäder GmbH, werden gleich am 15. Juni, dem Tag, zu dem die Landesregierung die wegen der Corona-Pandemie verhängte Sperre aufgehoben hat, das Bretanobad, das Rebstockbad, das Stadionbahn ebenso wie die Freibäder Eschersheim und Hausen für die Allgemeinheit öffnen. Bisher durften in Frankfurt nur Vereinsschwimmern und die Teilnehmer von Schwimmkursen ins Wasser. Das Hygienekonzept verlangt von den Besuchern, Masken an der Kasse, auf dem Weg zur Umkleidekabine und bis zum Becken zu tragen. Die Abstandsregeln müssen auch beim Schwimmen auf abgetrennten Bahnen eingehalten werden. Als Faustregel gilt für die Liegewiesen zehn Quadratmeter pro Gast. Eintrittskarten können nur online erworben werden, um Schlangen an den Kassen zu verhindern. Die Bäder öffnen zweimal zu je fünf Stunden, dazwischen werden sie gründlich desinfiziert.

Eigentlich sollte das Vereinsschwimmen schon vom 1. Juni an wieder möglich sein. Für das Offenbacher Waldschwimmbad auf der Rosenhöhe war dieser Termin jedoch nicht zu schaffen. Das hat vor allem damit zu tun, dass der Erste Offenbacher Schwimmclub (EOSC) das einzig verbliebene öffentliche Bad in Offenbach betreibt. Geplant ist, zum 22. Juni das 50-Meter-Becken freizugeben. Zum 29. Juni sollen den Plänen zufolge dann auch alle anderen Mitglieder sowie Nichtmitglieder wieder in die Becken dürfen.

Eingeschränkte Nutzung

Die Wiesbadener Freibäder Kallebad, Opelbad und Kleinfeldchen öffnen am Freitag, 19. Juni. Tickets sind bis auf weiteres nur online erhältlich. „Da die Wasserflächen sowie die Liegeflächen in unseren Freibädern unterschiedlich groß sind, wird es auch unterschiedliche Zahlen bei den Personenbegrenzungen geben“, sagt Thomas Baum, Betriebsleiter des Bäderbetriebs mattiaqua und verweist auf die Internetseite mattiaqua.de. Der Zutritt werde zunächst ausschließlich mit vorab erworbenen Online-Tickets möglich sein. Umkleidekabinen und Spinde sind in allen Bädern in ausreichender Anzahl vorhanden. Auch die Nutzung der Duschen wird nur eingeschränkt möglich sein. Die Sportflächen, wie etwa die Beachvolleyballfelder, bleiben geschlossen. Nach Bedarf wird mattiaqua auf die Unterstützung eines Sicherheitsdienstes zurückgreifen, um die Abstandsregeln zu gewährleisten. Am 23. Juni soll das Thermalbad Aukammtal (ohne Saunabereich), am 27. Juni das Freibad Maaraue öffnen. Die Hallenbäder Kostheim, Kleinfeldchen und das Freizeitbad Mainzer Straßen bleiben vorerst ausschließlich für den Vereinssport geöffnet.

In Hanau wird angepeilt, bis zum Beginn der Sommerferien die Schwimmbäder zu öffnen. Bis dahin muss in den beiden Freibädern das Wasser ausgetauscht werden, außerdem sind die Becken zu reinigen. Im Main-Taunus-Kreis öffnet das Parkbad in Kriftel frühstens am 20. Juni. Die Stadt Hattersheim hat schon entschieden, dass der Betrieb in ihrem Freibad am Montag, 22. Juni, beginnt.

An bestimmte Zeiten gekoppelt

Neun Freibäder und einen Badesee gibt es im Hochtaunuskreis. Als erstes soll das Königsteiner Freibad am Montag, 22. Juni, öffnen. Bis Anfang Juli wird es für das Kurbad Königstein dauern. Das Bad Homburger Seedammbad folgt am 26. Juni. Die Feldberggemeinde Schmitten hat vor, mit dem Freibad am 1. Juli in die verkürzte Saison zu starten. „Vor den Sommerferien“ lautet das Ziel für das Waldschwimmbad Neu-Anspach. Beim Freibad Friedrichsdorf, dem Waldschwimmbad Kronberg, dem Taunabad in Oberursel, dem Wehrheimer Ludwig-Bender-Bad und dem Usinger Hattsteinweiher lässt sich noch kein Datum nennen. In einigen Schwimmbäder müssen Eintrittskarten vorher online gekauft werden müssen, sie werden an bestimmte Zeiten gekoppelt sein.

Das Mombacher Freibad in Mainz ist schon seit zwei Wochen unter strikten Hygieneauflagen geöffnet. Trotz etlicher Einschränkungen müssen Besucher mehr zahlen als früher: Fünf Euro Erwachsene, vier Euro Kinder und Jugendliche. Gäste sollen möglichst mit abgezähltem Geld und einem aus dem Internet zu Hause herunterzuladenden Formular an der Kasse einfinden. Dennoch seien „95 Prozent der Besucher freundlich“ und alle froh darüber, dass die über 35.000 Quadratmeter Liegeweise verfügende Freizeitanlage an der Oberen Kreuzstraße im Stadtteil Mombach überhaupt wieder zur Verfügung stehe, sagt Geschäftsführer Torsten Traxel. Aktuell könnten täglich zwei Schichten – morgens von 6 bis 12 Uhr sowie nach einer Pause zum Saubermachen von 13 bis 20 Uhr – für jeweils maximal 1500 Badegäste angeboten werden. Die größte Veränderung gibt es im Becken, es muss quer geschwommen werden. Bei einer vorgeschriebenen Mindestbreite pro Bahn von fünf Metern hätte man sonst nur vier 50 Meter-Streifen freigeben können.