Hessische Polizeihochschule : Lehr-Honorare unter dem Mindestlohn

Fast 17 Jahre hat Julia Rudolf freiberuflich als Personalentwicklerin und Kommunikationstrainerin gearbeitet. Mehr als fünf Jahre lang war sie auch als Lehrbeauftragte an der Hessischen Hochschule für Polizei und Verwaltung tätig. In Mühlheim und in Wiesbaden, wo zwei der vier Abteilungen der Hochschule ansässig sind, vermittelte sie Studenten und angehenden Verwaltungsbeamten mehrmals in der Woche Basiswissen in den Fächern Kommunikation, wissenschaftliches Arbeiten und Arbeitsorganisation.

Im vergangenen Jahr jedoch hatte Rudolf, die eigentlich anders heißt, genug von diesem Job: „Ein Stundensatz von 30 Euro im Bachelorstudiengang hält einen nicht über Wasser“, sagt sie. „Für das wenige Geld ist der Aufwand zu hoch. Ich habe viele Stunden unbezahlt gearbeitet. Das konnte und wollte ich mir nicht mehr leisten.“ In der Wirtschaft wurde sie wesentlich besser bezahlt.