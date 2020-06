Hessischer Landtag und Corona : Es geht ums Geld, aber auch um die Macht

„Es ist, wie es ist“, sagt Mathias Wagner, der Vorsitzende der Grünen im Hessischen Landtag und seufzt. In allen Bundesländern reicht zur Aussetzung der Schuldenbremse die einfache Mehrheit des Landtages. Nur in Wiesbaden ist dazu ein Zwei-Drittel-Votum, also die Unterstützung der Opposition, nötig. Und die sagt erst einmal Nein zu dem Plan, mit dem die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie bewältigt werden sollen. Schulden in einer Höhe von zwölf Milliarden Euro hat die schwarz-grüne Landesregierung allein für ein „Sondervermögen“ eingeplant, aus dem sie sich bis zum Jahr 2023 bedienen will.

Ewald Hetrodt Korrespondent der Rhein-Main-Zeitung in Wiesbaden. F.A.Z.

Wenn der Landtag vom nächsten Dienstag an über das geplante Schuldenpaket debattiert, werden unvorstellbar große Summen aufgerufen. Aber es geht noch um eine andere Frage: Wer hat die Macht im Land? „Die Regierung muss handlungsfähig bleiben.“ So sieht es Regierungschef Volker Bouffier (CDU). Über größere Beträge könne man im Haushaltsausschuss in den nächsten Jahren jederzeit reden, fügt Finanzminister Michael Boddenberg (CDU) hinzu.