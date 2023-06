Der Islamist Deday A. hat sich offenbar sicher gefühlt, als er vor fünf Jahren beschloss, einen Anschlag zu verüben. Es ist Dezember 2017, als sich der damals 17 Jahre alte Jugendliche palettenweise Chinaböller besorgt. Akribisch kratzt er das Schwarzpulver heraus. Es muss Tage, wenn nicht Wochen gedauert haben. Am Ende sind es 75 Gramm, die er in der elterlichen Wohnung im hessischen Eschwege lagert. Drei Monate später wird Deday A. festgenommen. Am 7. März erlässt die Bundesanwaltschaft Haftbefehl. Im Februar 2019 sitzt der Iraker schließlich vor dem Frankfurter Oberlandesgericht auf der Anklagebank. Der Generalbundesanwalt wirft ihm neben der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung die Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat vor. So habe Deday A. das Schwarzpulver zum Bau eines Sprengsatzes nutzen wollen, lautet der Vorwurf. Geplant gewesen sei ein islamistisch motivierter Anschlag in Deutsch­land oder Großbritannien. Die Anlei­tung zum Bau eines Sprengsatzes hatte sich der Angeklagte schon aus dem Netz geladen.

Fest steht, dass die Ermittlungsbehörden dem Vorhaben des inzwischen verurteilten Islamisten nur deshalb so schnell folgen konnten, weil sie die Analyse-Software „Hessen Data“ nutzten. Ein Programm, das in der Lage ist, Daten aus sämtlichen polizeilichen Abfrage­systemen miteinander zu verbinden, in denen ein Tatverdächtiger gespeichert ist – weil es personenbezogen funktioniert. Somit können Muster oder auch Schnittmengen erkannt werden, die am Ende ermittlungsrelevant sein können.