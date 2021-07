Hessens LKA-Chef Röhrig : „Die Polizei kann die digitalen Spuren besser aufspüren“

Herr Röhrig, Sie haben das Amt des Präsidenten des Landeskriminalamtes in schwierigen Zeiten angetreten. Die Polizei arbeitet zwar erfolgreich wie nie, das Ansehen leidet aber unter Extremismus-Vorwürfen und einer mangelnden Fehlerkultur. Wie begegnen Sie diesem Spannungsfeld?

Katharina Iskandar Redakteurin in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge

Die Polizei ist ja eine krisenerprobte Organisation und die Aufgaben, die wir derzeit sehen, sind sehr herausfordernd. Natürlich müssen wir uns der Frage stellen: Was ist gerade in der Polizei los? Obwohl ich auch sagen möchte, dass die hessische Polizei auf vielen Tätigkeitsfeldern eine hervorragende Arbeit leistet. Dass wir die Verfahren im Ermittlungskomplex der Chat-Gruppen in unserer Behörde ermitteln und aufklären müssen, ist eine enorme Herausforderung. Aber diese Aufgabe wird so professionell und neutral erledigt, wie es bisher immer im Landeskriminalamt der Fall war.