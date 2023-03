Aktualisiert am

Bis 2030 sollen in Hessen die Treibhausgase auf 65 Prozent des Jahreswerts 1990 verringert werden. So steht es im Klimaplan des Landes. Bloßes Marketing, sagt die SPD.

In diesem Jahr soll laut Klimaplan mit der Renaturierung von Mooren begonnen werden. (Symbolbild) Bild: Jens Gyarmaty

„Verkehrswenderinnen und Verkehrswender“ sowie „Nahmobilitätskoordinatorinnen und -koordinatoren“ sollen dazu beitragen, dass die Reduktion der Treibhausgase in Hessen vorankommt. Das spezielle Personal ist für Städte und Landkreise vorgesehen, die selbst nicht über die Expertise verfügen, um die nötigen Schritte zu gehen. Aufgelistet sind sie im neuen Klimaplan der Landesregierung, den Umweltministerin Priska Hinz und Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (beide Die Grünen) am Montag vorstellten.

Grundlage ist das vom Landtag beschlossene Klimagesetz mit der Selbstverpflichtung des Landes, bis spätestens 2045 klimaneutral zu sein. Die wichtigste Zwischenetappe besteht darin, bis 2030 die Treibhausgase im Vergleich zu 1990 um 65 Prozent zu reduzieren. Realisiert werden sollen die Ziele mit 90 konkreten Vorgaben.

33 davon entstammen dem bisherigen Klimaplan und wurden modifiziert. 57 neue kamen hinzu. Im Doppelhaushalt für die Jahre 2023 und 2024 sind dafür zusammen 370 Millionen Euro veranschlagt. Der Weg zur Klimaneutralität sei verbindlich, sagten Al-Wazir und Hinz. Wenn festgestellt werde, dass ein Teilziel absehbar nicht zu erreichen sei, müsse nachgeschärft werden.

„Moorberatung“ für Waldbesitzer

Zu den neuen Maßnahmen, mit denen in diesem Jahr begonnen wird, zählt beispielsweise die Renaturierung von Mooren. Sie speicherten doppelt so viel Kohlendioxid wie alle Wälder zusammen und seien die größte Kohlenstoffsenke, erläuterte Hinz. Außerdem seien sie für den Wasserrückhalt in den Wäldern wichtig. Durch die Renaturierung würden Emissionen reduziert und gefährdete Tier- und Pflanzenarten geschützt.

Den Waldbesitzern wird eine „Moorberatung“ angeboten. Der Klimaplan fördert den Wasserrückhalt, um die Versorgung der Ökosysteme vor allem in Trockenperioden zu verbessern und die Gefahr von Hochwasser zu senken. Um die Gefahr von Waldbränden einzudämmen, würden Feuerlöschteiche angelegt.

Bis 2030 sollen mindestens 100 Hektar Agroforstsysteme neu geschaffen werden. Dabei handelt es sich um die Kombination von verholzenden Strukturen mit landwirtschaftlichen oder gärtnerischen Kulturen und Tierhaltung auf ein und derselben Fläche. Diese Form der Bewirtschaftung werde gefördert, weil sie Emissionen reduziere und zusätzlich Kohlenstoff im Boden speichere, so Hinz. Außerdem verbessere sich der Wasserhaushalt.

„Klimakrise und Artensterben sind untrennbar miteinander verbunden“, erklärte Hinz. Darum müssten Biotope stärker vernetzt werden. Der Fokus der Ministerin liegt auf der Finanzierung großer, grenzüberschreitender und beispielgebender Projekte, wie beispielsweise dem Kreuzotterbiotop im hessischen und bayerischen Spessart oder der hessischen Rheinwinterdeiche. Der nötige Raum werde durch den Ankauf und Tausch von Flächen geschaffen. ­Al-Wazir und Hinz bewerteten das erklärte Ziel der Klimaneutralität bis 2045 als „sehr ehrgeizig“, zumal an dem Prozess zahllose Akteure auf den unterschiedlichen politischen Instanzen beteiligt seien. Auch die Bürger müssten mitmachen – und in den Klimaschutz investieren.

Scharfe Kritik an dem Klimaplan übte die SPD-Landtagsfraktion. Es gehe dabei offensichtlich eher um Politikmarketing als um eine wirkliche Strategie, meinte der umweltpolitische Sprecher Gernot Grumbach. „Der Versuch, ein unbrauchbares Klimagesetz mit einem Klimaplan zu retten, der lediglich aus einer Aneinanderreihung von einzelnen Maßnahmen besteht und keine Strategie verfolgt, ist gescheitert.“

Wie schon das Klimagesetz, so sei auch der jetzt präsentierte Plan nur Ausdruck des kleinsten gemeinsamen Nenners innerhalb der schwarz-grünen Koalition. Der für die klimaneutrale Landesverwaltung zuständige Finanzminister Boddenberg (CDU) habe nicht einmal an der Pressekonferenz teilgenommen. Grumbach bezweifelte, dass die amtierende Landesregierung einen wirklich starken kommunalen Klimaschutz wolle. „Dafür reicht es einfach nicht, nur eine Anschlussfinanzierung von Personal zu gewährleisten und gleichzeitig eine ausreichende finanzielle Ausstattung vermissen zu lassen.“

Erfreut zeigte der Sozialdemokrat sich über die Ankündigung der Landesregierung, die Verwendung von mehr Holz beim Wohnungsbau anzustreben. Eine entsprechenden Antrag der SPD hätten Union und Grüne vor zwei Jahren abgelehnt. Dies sage viel über die Glaubwürdigkeit aus, mit der die beiden Koalitionspartner den Klimaplan betrieben, sagte Grumbach.