Justizminister Roman Poseck : „Buschmann agiert ideologiebehaftet und praxisfern“

Aktualisiert am

Die Justiz muss entlastet werden: Das weiß der hessische Justizminister Roman Poseck (CDU). Bild: Lucas Bäuml

Vor einem halben Jahr wurde Roman Poseck (CDU) hessischer Justizminister. Im Interview erzählt er, wie er mit seiner entlassenen Vorgängerin umgeht, was ihn am Bundesjustizminister stört und was er tut, wenn er nach der Landtagswahl sein Amt verlieren solllte