Corona-Strategie : Hessen will gut vorbereitet in den Herbst

Die Corona-Zahlen steigen in Hessen deutlich an. Gleichzeitig schließen viele Teststationen. Denn die Bundesregierung hat einer Kostenübernahme für anlasslose Tests nur noch bis zum 30. Juni zugestimmt.

Es wird wieder mehr geschnieft und gehustet. Sommergrippe, Allergie oder doch Corona? Diese Frage stellt sich jedem, der unter Erkältungssymptomen leidet. Ein Antigen-Selbsttest könnte Aufklärung bringen. Aber die sind längst nicht mehr so unkompliziert zu erhalten wie noch vor wenigen Wochen. Manch eine Supermarktkette hat sie schon aus dem Sortiment genommen. Wer es genau wissen will, hat nach jetzigem Stand noch bis zum 30. Juni die Möglichkeit, einen unentgeltlichen Bürgertest in einem Testzentrum vornehmen zu lassen.

Danach läuft die Rechtsverordnung des Bundesgesundheitsministeriums aus. Wie es danach weitergeht, ist ungewiss. Colin Samarasinha, Betreiber des Corona-Testzentrums im Ramada Hotel im Frankfurter Bahnhofsviertel, bleibt nichts anderes übrig, als auf ein Signal der Bundesregierung zu warten.

Ihm fehle Planungssicherheit, klagt er. Die Mitarbeiter, meist Selbständige oder angestellt auf Minijob-Basis, wüssten nicht, ob sie im Juli noch beschäftigt seien. Auch die Materialplanung sei angesichts der Ungewissheit kompliziert. „Ich muss mich immer fragen, wie viel ich noch beschaffe“, sagt Samarasinha. Wird die Regelung gekippt, besteht die Gefahr, auf den Tests sitzen zu bleiben, wird sie verlängert, muss sichergestellt werden, dass der Betrieb nahtlos fortgeführt werden kann. Zuletzt sei bei etwa 25 Prozent der Getesteten ein positives Ergebnis angezeigt worden, berichtet der Betreiber – Tendenz steigend. Jedoch hätten in dieser Woche auch nur noch rund 50 Menschen je Tag einen Test verlangt.

Zu Spitzenzeiten seien es 300 gewesen. Samarasinha hat sich in den vergangenen Wochen trotz der gesunkenen Nachfrage entschieden, das Angebot aufrechtzuhalten. Im Hotel sei das parallel zum Betrieb gut zu schaffen. Andere Betreiber, die etwa extra Räume gemietet haben, sind längst wieder vom Markt verschwunden. „Wir haben einen Auftrag und schließen nicht einfach, wenn mal weniger Leute kommen“, sagt Samarasinha. Eigentlich, fügt er an, wäre es ihm am liebsten gewesen, niemals Betreiber eines Testzentrums sein zu müssen.

Aber als das Hotel im Lockdown nicht mehr öffnen durfte, sei das Testzentrum aus einer Notlage heraus zu einer neuen Aufgabe geworden, mit der Samarasinha sich längst identifiziert. „Wir wollen mitwirken an der Teststrategie.“ Ihm gehe es darum, Daten für „politische Entscheidungen mit Augenmaß“ zu liefern. Auch im Frankfurter Gesundheitsamt wird auf die Entscheidung gewartet, wie die Teststrategie nach dem 30. Juni aussehen soll. Aktuell seien im Frankfurter Stadtgebiet noch ausreichend Testcenter in Betrieb, um den Bedarf zu decken, sagt eine Sprecherin des Amtes. Sollten sich in den nächsten Wochen zu viele Testcenter abmelden, werde in den Fachgremien eine Lösung gesucht, „die zur jeweiligen Situation passt“.

Denkbar sei es, auf Hilfsorganisationen zurückzugreifen. Auch die Bundesländer Hessen, Baden-Württemberg, Bayern und Nordrhein-Westfalen richten den Blick nach vorn. Sie dringen darauf, gesetzliche Voraussetzungen für schärfere Regeln bei steigenden Infektionszahlen zu schaffen. Es gehe darum, gut vorbereitet in den Herbst zu gehen, heißt es aus dem Sozialministerium. Eine Änderung des Infektionsschutzgesetzes müsse zwar aktuell nicht vollzogen, aber vorbereitet werden, um nach den Sommerferien handlungsfähig zu sein. In dem Beschlussentwurf der vier Länder wird unter anderem die Möglichkeit gefordert, 3-G-/2-G-Zugangsregeln, Testpflichten, Personenobergrenzen und Kontaktbeschränkungen zu regeln.