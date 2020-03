Das Wetter : Die Schneefallgrenze sinkt wieder

Ob in Hessen, Franken oder Bayern: Zunächst lockt das schöne Wetter noch in die freie Natur. Doch zum Wochenende wird es ungemütlicher. Der Wetterdienst kündigt Regen an und sogar Schnee, jedenfalls für höhere Lagen.

Erst lockt das Wetter nach draußen in Hessen wie in Rheinland-Pfalz Franken oder Bayern, dann wird es zeitweise nass und auch deutlich kühler. Das geht aus der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach hervor. Die Schneefallgrenze sinkt sogar wieder.

Demnach liegen bei Wolkenfeldern und zwischendurch Sonne die Höchsttemperaturen am Donnerstag zwischen 14 Grad im Norden und 19 Grad in Südhessen. Dabei soll es trocken bleiben. In der Nacht auf Freitag ziehen aber mehr Wolken auf und in Nordhessen kann es etwas regnen. Die Temperaturen sinken voraussichtlich auf bis zu 5 Grad, im Bergland örtlich auf bis zu drei Grad ab.

Im Laufe des Freitags kann es bei wechselnder Bewölkung vor allem im Norden gebietsweise nass werden. Die Temperaturen erreichten bis 14 Grad, in Südhessen bei etwas Sonne auch bis 17 Grad. Unangenehmer wird es voraussichtlich in der Nacht auf Samstag. Ähnlich sieht es in Rheinhessen und der Vorderpfalz aus.

Gebietsweise regne es, oberhalb von 600 Metern sei auch Schnee möglich. Die Werte gingen auf drei Grad runter, in Hochlagen rutschen sie sogar auf minus 2 Grad ab. Dort gebe es dann auch leichten Frost und Glätte durch Schnee.

Am Samstag sollen die Niederschläge Richtung Süden abziehen und die Wolken von Norden her auflockern. Allerdings ist es dann mit voraussichtlich maximal 5 Grad an der Rhön und zehn Grad im Rhein-Main-Gebiet deutlich abgekühlt.

In Bayern dürfen sich die Menschen zunächst weiter über milde Temperaturen freuen, bevor es am Wochenende abkühlt. Am Donnerstag steigen die Temperaturen auf 14 Grad im nördlichen Mittelgebirgsraum und bis zu 20 Grad am östlichen Alpenrand, wie der Wetterdienst mitteilte. Im Süden des Freistaats löst am Nachmittag Sonne die teils dichten Nebelbänke auf, im Norden bleibt es hingegen bedeckt. In der Nacht auf Freitag ist es überwiegend trocken, in Franken und in der Oberpfalz kann es den Meteorlogen zufolge vereinzelt regnen.

Der Freitag wird überwiegend sonnig und mild. In Mittelfranken und Schwaben erreichen die Temperaturen 15 bis 19 Grad, dort erwartet der DWD gegen Abend Regenschauer und Gewitter. An den nördlichen Mittelgebirgen hingegen ist es den Angaben zufolge den ganzen Tag über regnerisch bei Temperaturen zwischen neun und zwölf Grad.

Deutlich kühler wird es am Wochenende: Am Samstag liegen die Höchstwerte zwischen ein und acht Grad, es ist bedeckt und regnerisch. In den Mittelgebirgen erwarten die Meteorologen oberhalb von 500 Metern, in den Alpen oberhalb von 800 bis 1200 Metern, Schnee. Auch am Sonntag bleibt es bei Höchstwerten zwischen vier und neun Grad kühl.