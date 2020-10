Im Wartezimmer der Macht : Wer folgt auf Bouffier?

Der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) steht im Zenit seines öffentlichen Ansehens. Aber in seiner Partei wird darüber diskutiert, wer seine Nachfolge antritt. Was auf den ersten Blick paradox anmutet, erklärt sich aus der überragenden Bedeutung des Regierungschefs für den Ausgang von Landtagswahlen. Sogar in den einzelnen Stimmbezirken kommt es vor allem auf ihn an und weniger auf die relativ unbekannten Direktkandidaten.

Ewald Hetrodt Korrespondent der Rhein-Main-Zeitung in Wiesbaden. F.A.Z.

Die wollen darum rechtzeitig geklärt wissen, wer die Partei ins nächste Rennen führt. Ihre Bastion ist die Landtagsfraktion, die sich vor allem dadurch auszeichnet, dass sie nach einer gewonnenen Wahl den Ministerpräsidenten zu wählen hat. Sie wird allmählich ungeduldig. Dass Bouffier der Führungsfrage keine Silbe widmete, als er sich Ende September auf dem Parteitag in Willingen zur Wiederwahl stellte, kostete ihn denn auch etliche Stimmen.