Abschied von der Macht : Wie Bouffier in die Geschichte eingehen will

„Da geht eine Ära zu Ende.“ So hat der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) im Gespräch mit der F.A.Z. seinen seit Langem für diesen Dienstag angekündigten Rücktritt selbst eingeordnet. In diversen Interviews malt er gegenwärtig mit dicken Pinselstrichen an dem Bild, mit dem er in die Geschichte eingehen will. Den historischen Zusammenhang, in dem der siebzigjährige Unionspolitiker zu den herausragenden Gestalten zählt, bilden die „hessischen Verhältnisse“. Sie sind auf die in diesem Bundesland traditionell besonders ausgeprägte Gegnerschaft zwischen CDU und SPD zurückzuführen. Nur kurz nach der Gründung Hessens kooperierten die beiden Parteien miteinander. Die bisher einzige große Koalition endete schon 1950.

Danach suchten beide Seiten lieber andere Lösungen. Das wurde kompliziert, wenn keines der beiden großen Lager imstande war, eine Mehrheit zu bilden. Zum ersten Mal entstand eine solche Konstellation nach der Landtagswahl im September 1982. Es dauerte drei Jahre, bis Holger Börner (SPD) eine stabile rot-grüne Koalition bilden konnte, die erste in Deutschland. Damit entsprach der Sozialdemokrat dem Wunsch des Vorsitzenden seiner Bundespartei, Willy Brandt. Der war fasziniert von der „Mehrheit diesseits der Union“ und drang darauf, die Zuverlässigkeit der Grünen als Koalitionspartner zu erproben.

Deutschlands Politiklabor

Seit dieser Zeit wird Hessen als Deutschlands „Politiklabor“ bezeichnet. Im Dezember 1985 wurde Joschka Fischer in Jeans und Turnschuhen als Umweltminister vereidigt. Aber schon im Februar 1987 zerbrach die Koalition an einem Streit über die Betriebsgenehmigung für die Hanauer Brennelementefabrik Alkem. Der zweite rot-grüne Versuch unter dem Sozialdemokraten Hans Eichel funktionierte ein Jahrzehnt lang, bevor Roland Koch 1999 mit der FDP eine Regierung bildete. Die Landtagswahl im Januar 2008 ergab abermals „hessische Verhältnisse“.

Diesmal verfügte Regierungschef Koch in seinem Lager ebenso wenig über eine Mehrheit wie die bisherige Opposition. Die sozialdemokratische Spitzenkandidatin Andrea Ypsilanti versuchte vergeblich, sich entgegen ihren Versprechungen vor der Wahl mithilfe der Linken zur Ministerpräsidentin einer rot-grünen Minderheitsregierung wählen zu lassen. Schließlich kam es zur Neuwahl, in der die SPD dramatische Verluste erlitt. Koch trat noch einmal an die Spitze einer Koalition von CDU und FDP. Die ambitionierten Grünen aber blieben weiterhin in der Opposition.

Ihr Fraktions- und Parteichef Tarek Al-Wazir zog daraus die Konsequenzen und betrieb zusammen mit anderen Landespolitikern der Grünen die Öffnung seiner Partei für Bündnisse mit CDU und FDP. Sie war eine der Voraussetzungen für das Experiment, das Bouffier 2013 im hessischen Politiklabor ins Werk setzte. Die schwarz-grüne Koalition arbeitet jetzt im neunten Jahr verlässlich zusammen und dient in diesen Wochen für die Koalitionsverhandlungen in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen als Modell.

Starker Einsatz für Laschet

Die Wahrscheinlichkeit, dass es früher oder später auch auf nationaler Ebene zu einem solchen Bündnis kommt, steigt. Schwarz-Grün ist Bouffiers Lebenswerk und sein politisches Vermächtnis. An der Spitze dieser Koalition wurde er zum dienstältesten Ministerpräsidenten in der Länderkammer. In Berlin spielte er auch als stellvertretender Bundesvorsitzender der CDU eine wichtige Rolle.

Allerdings erlitt er auch eine schwere Niederlage. Sein starker Einsatz für Armin Laschet als Parteichef und Kanzlerkandidat war eine wesentliche Ursache für den Machtverlust der Union im Bund. Bouffiers Selbstbewusstsein hat darunter anscheinend nicht gelitten – im Gegenteil. In einem Interview des Hessischen Rundfunks lässt er nun durchblicken, dass auch er selbst mit dem Amt des Bundeskanzlers geliebäugelt hat. „Wenn ich jünger gewesen wäre, hätte ich vor zwei Jahren in der Union die Dinge anders geregelt“, sagt er allen Ernstes.

In der Serenade, mit der die Bundeswehr Bouffier an diesem Montagabend am Biebricher Schloss in Wiesbaden verabschiedet, wird ein Lied ertönen, das zu diesem Interview passt: „One Moment in Time“. Die von Whitney Houston gesungene inoffizielle Hymne der Olympischen Spiele von 1988 feiert den Glauben des Menschen an sich selbst und handelt von der Sehnsucht, über sich hinauszuwachsen. Bouffier, der Machtpolitiker, hat sich das Lied gewünscht.