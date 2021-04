1923 neue Corona-Fälle : Hessen verspricht Beschleunigung bei Impfangeboten

Gedenken an die Corona-Opfer: Wie Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im Januar sollen auch am Wochenende Menschen Kerzen ins Fenster stellen als Zeichen der Anteilnahme. Bild: dpa

Innerhalb eines Tages sind in Hessen weitere 1923 Corona-Infektionen gemeldet worden. Die Zahl der Todesfälle, die mit dem Virus in Verbindung gebracht wurden, erhöhte sich um 20 auf insgesamt 6.585, wie aus Daten des Berliner Robert Koch-Instituts vom Freitag hervorgeht (Stand 3.09 Uhr). Die Inzidenz - die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen - ging leicht zurück und lag nun hessenweit bei 164,6 nach 166,0 am Vortag.

Spitzenreiter in den Regionen war der Kreis Fulda mit einer Inzidenz von 269,8, gefolgt vom Kreis Hersfeld-Rotenburg (269,2). Insgesamt wiesen sieben Kreise sowie die Stadt Offenbach Werte über 200 auf. Am niedrigsten war die Inzidenz im Kreis Waldeck-Frankenberg mit 111,9. Seit Beginn der Pandemie wurden in Hessen insgesamt 240.509 Infektionen mit dem Coronavirus registriert.

Zu den weiter besorgniserregenden Zahlen passt ein Aufruf von Volker Bouffier (CDU). Der hessische Ministerpräsident hat gemeinsam mit den anderen Länderchefs zur Beteiligung an der Gedenkaktion „#lichtfenster“ aufgerufen. Bürger sollen anlässlich der zentralen Gedenkfeier für die Todesopfer in der Corona-Pandemie von Freitag bis Sonntag abends Kerzen in die Fenster stellen, wie die Senatskanzlei Berlin am Freitag mitteilte. Rund 80.000 Menschen seien seit Beginn der Pandemie in Deutschland an Corona gestorben, teilte Bouffier mit.

„Für mich ist diese Zahl keine Statistik, sondern steht für 80.000 Mütter, Väter, Großeltern, Brüder, Schwestern, Freunde und Freundinnen. Jeder einzelne Todesfall birgt ein Schicksal und der Verlust wiegt für die Angehörigen unendlich schwer.“ Eine Kerze im Fenster solle denjenigen Hoffnung spenden, die geliebte Menschen verloren haben oder die selbst erkrankt seien und an den Folgen litten. Die zentrale Gedenkfeier findet am kommenden Sonntag (18. April) in Berlin statt.

Das Corona-Impfangebot in Hessen wird nach Angaben der Landesregierung derweil erweitert und beschleunigt. In den nächsten Wochen werden deutlich mehr Schutzimpfungen in den 28 hessischen Impfzentren erfolgen können, wie Innenminister Peter Beuth (CDU) am Freitag in Wiesbaden erklärte. Bereits in der laufenden Woche seien fast 170.000 Termine vergeben worden, diese Zahl solle in der kommenden Woche noch weiter steigen. Zugleich betonte Beuth, dass sich Menschen über 60 Jahren ab sofort für eine Impfung mit Astra-Zeneca registrieren können. Den Angaben zufolge wurden zuletzt etwa 25 Prozent der Astrazeneca-Impfungen nicht wahrgenommen.

Allerdings bleibe kein Impfstoff ungenutzt, so der Minister. Generell warten in Hessen nach Angaben der Landesregierung noch rund 300 000 registrierte Impfberechtigte - hauptsächlich aus der Priorisierungsgruppe 2 - auf ihre Termine. „Ausgehend von den derzeitigen Impfstoff-Lieferprognosen werden sie noch diesen Monat alle Termine bekommen und bis Ende Mai erstmals geimpft sein“, hieß es.

Für die Kriminalpolizei gibt es derweil erfreuliche Nachrichten: Sie werden nun priorisiert geimpft, um besonderen Gefahren ihres Jobs in „häuslichen Umfeldern“ vorzubeugen.