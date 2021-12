Inzidenz sinkt leicht : Hessen verschärft kurz vor Weihnachten die Corona-Regeln

Aktualisiert am

In hessischen Hotspots werden noch vor Weihnachten härtere Corona-Regeln eingeführt. Ministerpräsident Volker Bouffier kündigte zudem ein Feuerwerksverbot an neuralgischen Orten an. Die Coronawerte sind derweil weiter leicht rückläufig.

„Davon haben wir in Hessen bedauerlicherweise auch einige“: Ministerpräsident Bouffier sorgt sich um hessische Corona-Hotspots. Bild: dpa

In Hessen werden kurz vor Weihnachten abermals die Corona-Regeln verschärft. Die Corona-Zahlen seien immer noch zu hoch und ein Grund zur Sorge, begründete Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) am Dienstag im hessischen Landtag in Wiesbaden den Schritt. Das gelte vor allem für die Hotspots. Die neuen Maßnahmen zielten daher vor allem auf diese Regionen mit besonders hohen Infektionszahlen. Außerdem gebe es weitere Einschränkungen für Menschen, die keine Corona-Schutzimpfung haben. Die neuen Regeln sollen ab Donnerstag und zunächst bis zum 13. Januar gelten.

Von zehn Corona-Infektionen würden neun durch nicht geimpfte Bürger verursacht, sagte der Regierungschef. Deshalb sollen die Kontakte für diese Personen weiter eingeschränkt werden. Auch bei Veranstaltungen sowohl im Innen- als auch im Außenbereich soll die Zahl der Besucher zum Schutz vor einer Ansteckung mit dem Virus in Hessen weiter reduziert werden.

In Bereichen, in denen Zugangsregeln nach dem Modell 2-G-Plus gelten (gegen Corona geimpft oder genesen und zusätzlich getestet) werde nach einer Auffrischungsimpfung dagegen der verpflichtende zusätzliche Test für diese Bürger entfallen. „Das ist eine echte Erleichterung für die, die dreimal geimpft sind“, betonte Bouffier. „Wir halten das für vertretbar.“

Das Abbrennen von Feuerwerk an Silvester werde nach den neuen Regeln an publikumsträchtigen Orten in Hessen verboten. Welche Orte das sind, entscheide die Kommune vor Ort, sagte der Ministerpräsident. Dieses Verbot gelte jedoch nicht im privaten Bereich. Wer im Garten mit seinen Kindern einige Raketen zünden wolle, könne das tun.

Kreise mit Inzidenzen von über 350 würden als Corona-Hotspots eingestuft, erklärte der CDU-Politiker. „Davon haben wir in Hessen bedauerlicherweise auch einige.“ Die Landeshauptstadt Wiesbaden liegt bei 535 derzeit an der Spitze des traurigen Rankings, während die Nachbarstadt Mainz in Rheinland-Pfalz auf der anderen Rheinseite bei 214 liegt. Offenbach (254) und Frankfurt (269) haben noch einen Puffer zur 350er-Marke, wie das RKI-Dashboard ausweist.

Für diese Regionen gelte: Wenn an drei aufeinanderfolgenden Tagen dieser Wert überschritten wird, dann gelte ab dem vierten Tag, dass die Gemeinden ein Alkoholverbot an bestimmten Orten sowie eine Maskenpflicht in Fußgängerzonen und Einkaufszentren verhängen können.

Der Ministerpräsident appellierte abermals an die Menschen in Hessen, sich zum Schutz vor einer Ansteckung impfen zu lassen: „Der beste Weg, aus dieser Pandemie herauszukommen, ist und bleibt das Impfen.“

Inzidenz sinkt leicht

Binnen eines Tages sind in Hessen 1190 weitere Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet worden. Wie aus Daten des Robert-Koch-Instituts vom Dienstag (Stand: 3.21 Uhr) hervorgeht, starben 23 weitere Menschen im Zusammenhang mit Covid-19. Die Sieben-Tag-Inzidenz, die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen je 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche, ging von 259,5 am Vortag auf 247,6 zurück. Seit Beginn der Pandemie starben landesweit 8343 Menschen im Zusammenhang mit dem Virus, 446.782 Infektionen wurden registriert.

Die Hospitalisierungsinzidenz, also die Zahl der Neuaufnahmen von Covid-19-Patienten in Krankenhäusern pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen, lag dem hessischen Sozialministerium zufolge bei 4,56. Eine Woche zuvor hatte der für die jeweils geltenden Corona-Regeln wichtige Wert 4,21 betragen.

Auf den Intensivstationen der Kliniken waren nach Daten der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) am Dienstag 284 Betten mit Covid-19-Patienten belegt (Stand 11.05 Uhr), 148 von ihnen wurden beatmet.