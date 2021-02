Antrag abgelehnt : Friseure müssen Schere weiter ruhen lassen

Aktualisiert am

Der Hessische Verwaltungsgerichtshof erklärt die Schließung der Friseurläden in der Pandemie für rechtens. Ein Saloninhaber aus Seeheim-Jugendheim hatte beantragt, die Verordnung aufzuheben.

In einem unanfechtbaren Eilbeschluss hat der Hessische Verwaltungsgerichtshof (VGH) bestätigt, dass aufgrund der Gefahr, sich mit dem Coronavirus zu infizieren, die Schließung von Friseurläden rechtmäßig sei. Der Inhaber eines Salons in Seeheim-Jugenheim hatte beantragt, per Normenkontrollverfahren die entsprechende Verordnung aufzuheben. Der Friseur trug zur Begründung vor, die Regelung aufgrund der „Verordnung zur Beschränkung von sozialen Kontakten und des Betriebes von Einrichtungen und von Angeboten aufgrund der Corona-Pandemie“ verstoße gegen das Bestimmtheitsgebot und den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit.

Außerdem bleibe unklar, ob auch Hausbesuche verboten seien. Außerdem werde nicht berücksichtigt, dass Schutzmaßnahmen, die er alle beachte, das Infektionsrisiko stark minimierten.

Verweis auf Wirtschaftshilfen

Der VGH sieht in der Verordnung keinen Verstoß gegen das Bestimmtheitsgebot. Es sei klar festgelegt, welche Betriebe zu schließen seien. Zudem sei klar, dass nicht nur das Frisieren im Ladenlokal sondern auch „mobil“ verboten sei.

Mehr zum Thema 1/

Auch den Eingriff in die grundgesetzlich geschützte Berufsausübungsfreiheit sieht der VGH als gerechtfertigt an. Der Betrieb eines Friseursalons bedinge Kontakte zu Kunden, die bei einer Salonschließung nicht zustande kämen heißt es zur Begründung des Gerichtsbeschlusses. Es stehe außer Zweifel, dass Zusammenkünfte in geschlossenen Räumen mit wechselnden Personen bei längerer Verweildauer ein signifikant erhöhtes Infektionsrisiko hervorriefen.

Zur Frage der Verhältnismäßigkeit stellen die Richter darauf ab, dass die Betriebsschließung zeitlich befristet sei und fortdauernd auf ihre Notwendigkeit hin überprüft werde. Zur Abmilderung der Folgen könne der Antragsteller Wirtschaftshilfen beantragen.