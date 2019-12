Aktualisiert am

In Hessen : Mysteriöse Lichter am Himmel verunsichern Anwohner

„Hunderte“ ungewöhnliche Lichter am Abendhimmel verunsichern im hessischen Marburg am Freitagabend zahlreiche Bürger. Dahinter steckt ein Unternehmen von Tesla-Chef Elon Musk.

Die Lichtspuren von Starlink-Satelliten am Nachthimmel über Ungarn (Archivbild) Bild: EPA

Merkwürdige Lichter am Himmel haben am Freitagabend Dutzende Bürger im Kreis Marburg-Biedenkopf verunsichert. Besorgte Anwohner hätten bei der Polizei angerufen und berichtet, sie hätten am Horizont Lichter gesehen, die wie eine Kette aneinandergereiht waren, sagte ein Sprecher der Polizei Gießen.

Ein Hörerin des Radiosenders „Hit Radio FFH“ berichtete am Abend von „an die hundert Lichter“, die sich in regelmäßigen Abständen zueinander befunden hätten. Zunächst seien diese in weiter Ferne gewesen und hätten sich dann auf die Hörerin zubewegt, bis sie schließlich über ihr „erloschen“.

Was für viele unheimlich aussah, war aber wohl harmlos: Die Polizei vermutete dahinter Satelliten der von Tesla-Chef Elon Musk gegründeten Raumfahrtfirma SpaceX. Wie ein Sprecher der europäischen Raumfahrtbehörde Esa dem „Hit Radio FFH“ am Abend bestätigte, habe es sich um solche Himmelskörper gehandelt. Demnach gehörten die Satelliten zu dem sogenannten „Starlink“-Programm, mit dem SpaceX ein weltumspannendes Netzwerk zur Internetversorgung aufbauen will.

Die Sichtungen im Kreis Marburg sind kein Einzelfall. Ein Sprecher des im hessischen Odenwald ansässigen Centralen Erforschungsnetz außergewöhnlicher Himmelsphänomene (Cenap) sagte der Deutschen Presse-Agentur Mitte Dezember: „Die Anrufe bei uns haben stark zugenommen. Viele Frauen und Männer zeigen sich besorgt oder verwundert über die Lichtpunkte und ihre Formation.“ Laut Cenap-Sprecher Hansjürgen Köhler riefen an einigen Tagen Dutzende Menschen wegen der Leuchtspuren am Nachthimmel an.

Erst im November hatte das Unternehmen mit der Trägerrakete „Falcon 9“ 60 Starlink-Satelliten ins All geschossen, nachdem bereits im Mai 60 Prototypen in Umlauf gebracht wurden. Unter Astronomen ruft das Programm allerdings auch Kritik hervor, da es den Blick auf den Nachthimmel verändere. Zudem erhöhe sich auch die Gefahr von Kollisionen. Ein Esa-Satellit musste beispielsweise im September einem „Starlink“-Satelliten ausweichen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden.