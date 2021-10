Kostenpflichtige Corona-Tests : Teure Zeiten für Impfverweigerer

Aktualisiert am

Von Montag an müssen Ungeimpfte in Rhein-Main ihren Schnelltest selbst bezahlen, um an 3-G-Veranstaltungen teilnehmen zu können. Das wird auf Dauer teuer für Impfverweigerer.

In den nächsten Wochen könnte die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen zunächst weiter sinken. Das ist nicht unbedingt eine gute Nachricht, denn verantwortlich dafür werden womöglich fehlende Corona-Tests sein. Mit Beginn der Herbstferien fallen zum einen die regelmäßigen Selbsttests der Schüler weg, die häufig Hinweise auf Infektionsherde in Familien geliefert haben. Zum anderen hat der Bund entschieden, nicht mehr für die Kosten der Bürgertests aufzukommen, die bisher flächendeckend angeboten wurden. Damit wird vor allem der Druck auf Ungeimpfte erhöht, die nun für den Negativnachweis zahlen müssen, wenn sie an 3-G-Veranstaltungen teilnehmen wollen.

Monika Ganster Redakteurin in der Rhein-Main-Zeitung.

Noch ist die Liste der Teststationen lang, die das Sozialministerium auf www.corona-test-hessen.de veröffentlicht. Doch bei sinkender Nachfrage werde sich das Angebot ausdünnen, sieht man dort voraus. Die Liste wird dann aktualisiert, die Behörde ist aber auf Hinweise angewiesen, welche Testcenter geschlossen werden, da sich die Betreiber nicht beim Ministerium abmelden müssen.

Außer denen, die zum Zahlen bereit sind, gibt es eine ganze Reihe von Personen, die weiterhin einen unentgeltlichen Schnelltest verlangen dürfen, vor allem jene, für die es noch keine Impfempfehlung gibt: Kinder unter zwölf Jahren und werdende Mütter im ersten Schwangerschaftsdrittel. Ausnahmen bestehen zudem für Personen, die an Studien zur Wirksamkeit von Corona-Impfstoffen teilnehmen, oder Studierende aus dem Ausland, die mit einem in Deutschland nicht zugelassenen Impfstoff immunisiert wurden. All dies muss nachgewiesen werden.

Schnelltests sind nur für Symptomlose

Für Personen, die sich wegen des Kontakts mit einem Infizierten in Quarantäne begeben mussten, wird es ebenfalls Freitests geben. Für Kinder zwischen 12 und 17 Jahren sieht das Land eine Übergangslösung bis Ende des Jahres vor, sie dürfen sich auch weiterhin kostenlos testen lassen. Allerdings werden Schüler ohnehin mindestens zweimal je Woche in der Schule getestet, das Angebot überbrückt also nur Ferienzeiten und Wochenenden. Das Sozialministerium weist darauf hin, dass die Schnelltests nur für symptomfreie Personen gedacht sind. Wer sich krank fühle, solle zum Hausarzt gehen oder die 116117 anrufen. Bei Corona-Symptomen werde dann ein PCR-Test nötig, der nach wie vor Teil der ärztlichen Versorgung und für Krankenversicherte kostenlos sei.

Im Sozialministerium ist man wegen der geringeren Zahl an Tests nicht beunruhigt, da die Landesregierung zur Beschreibung der pandemischen Lage ohnehin auf mehrere Indikatoren setze: Neben der Sieben-Tage-Infektionsinzidenz würden auch die Hospitalisierungsinzidenz, die Belegung der Intensivstationen, die Gesamtbettenbelegung und die aktuelle Impfquote berücksichtigt.

Kosten für Ungeimpfte noch nicht klar

Wie viel ein Ungeimpfter von der kommenden Woche an in den Schnelltestcentern zahlen muss, ist nicht festgelegt. Jeder Anbieter bestimmt dann selbst den Preis. Bisher hat der Bund den Teststationen 11,50 Euro pro Schnelltest erstattet. Vermutlich werden die neuen Preise darüber liegen.

Beim Arbeiter-Samariter-Bund (ASB), der in Frankfurt sieben Teststationen unterhält, werden vom 11. Oktober an 15 Euro für einen Schnelltest fällig – sofern keine Indikation vorliegt. Die Mitarbeiter der Teststationen müssten künftig nicht nur die persönlichen Daten der Laufkundschaft erfassen, sondern auch deren Berechtigungen prüfen, sofern ein kostenloser Test verlangt werde, erläutert Michael Gies, beim ASB für die Teststellen zuständig. Lückenlos könne das aber nicht geschehen, sieht er voraus: Jeder Bürger hat Anspruch auf einen unentgeltlichen PCR-Test, wenn zuvor ein Corona-Schnelltest positiv ausgefallen ist. Überprüfen könne man das aber nicht.

Nach den Herbstferien dürften die tatsächlichen Infektionszahlen wieder steigen, ein ähnlicher Effekt war nach den Sommerferien wegen der Reiserückkehrer zu beobachten. Daher werden die Schutzmaßnahmen in den Schulen vom 25. Oktober an wieder verstärkt: Hessens Schüler müssten dann wieder dreimal statt wie bisher zweimal zum Corona-Test und auch im Unterricht am Platz eine Maske tragen, teilt das Kultusministerium mit. Diese verschärften Regeln gelten vom 25. Oktober bis 5. November.