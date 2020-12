Corona und die Gap-Debatte : Frauen sind nicht die Verliererinnen der Pandemie

F.A.Z.-Newsletter „Hauptwache“ So beginnt der Tag in Frankfurt und Rhein-Main: das Wichtigste in Kürze, mit Hinweisen auf mobile Blitzer, Straßensperrungen, Gaststätten.

Sind die Frauen in der Region die Verliererinnen des Krisenjahrs 2020, und wird 2021 alles sogar noch schlimmer? Wer denen zuhört, die in den vergangenen Monaten öffentlich darüber gesprochen haben, könnte das glauben. Wer denen lauscht, die privat darüber reden, sieht es hoffentlich differenzierter.

Hinein in alte Muster

Öffentlich ist zum Beispiel eine Online-Veranstaltung im Dezember, aber an der Abstimmung, zu der die Moderatorin am Anfang aufruft, beteiligt sich jede Zuhörerin privat. Eingeladen hat das „Netzwerk Wiedereinstieg“, ein Zusammenschluss von acht hessischen Trägern, die Frauen bei der Rückkehr in den Beruf beraten, coachen und qualifizieren. Am Anfang werden die Teilnehmerinnen gebeten, mit einem Klick abzustimmen: „Rollout oder Rollback?“ 57 Prozent der Zuhörerinnen, die sich an der Umfrage beteiligen, sagen: Rollback. Sie sehen eine Rolle rückwärts, hinein in alte Muster. Aber immerhin 24 Prozent stimmen für „Rollout“: Wie bei neu eingeführten Produkten auf dem Markt erkennen sie Potential für Entfaltungsmöglichkeiten von Frauen durch Corona.

Die Referentin der Tagung, Aline Zucco von der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung, sieht mehr Anzeichen für die Rückwärtsrolle. „Die Krise verstärkt bestehende Ungleichheiten“, sagt die Wissenschaftlerin. Sie spricht vom ohnehin bestehenden Gender Time Gap: Männer haben 2018 in der Woche acht Stunden mehr gearbeitet als Frauen. Die Zahl bilde aber die unbezahlte Arbeit nicht ab, die meistens Frauen erledigten: putzen, kochen, einkaufen, Kinder zum Sport fahren. Wenn Eltern in Zeiten geschlossener Kitas und Schulen einspringen müssen, tragen die Mütter einer Studie der Stiftung zufolge die Hauptlast. In Haushalten mit mindestens einem Kind unter 14 Jahren haben demnach 27 Prozent der Frauen, aber nur 16 Prozent der Männer ihre Arbeitszeit reduziert, um Kinder zu betreuen. „Bei Haushalten mit geringerem oder mittlerem Einkommen fällt die Diskrepanz noch größer aus.“ Zucco sieht daher eine „Retraditionalisierung“ der Arbeitsteilung.