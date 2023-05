Aktualisiert am

Der Motorrad-Hersteller Harley-Davidson wird 120 Jahre alt. Warum nur in Milwaukee feiern? Die Sammler Thomas Trapp und Matthias Meier haben eine Ausstellung in Bad Homburg organisiert.

In einem Schuppen in Milwaukee bauen William Harley und Arthur Davidson drei Motorräder. Es ist das Jahr 1903, die beiden Männer sind Anfang 20, der Schuppen steht hinter Harleys Elternhaus.

In einem Museum in Bad Homburg stellen Thomas Trapp und Matthias Meier 60 Motorräder auf. Es ist das Jahr 2023, die beiden Männer sind Mitte 60 und bald Mitte 50, das Museum war früher einmal ein Autohaus.

Warum werden 120 Jahre Harley-Davidson nicht nur am Unternehmenssitz in Wisconsin gefeiert, sondern auch mit einer Ausstellung im Automuseum Central Garage im Taunus? Die Antwort lautet wahrscheinlich: Leidenschaft. Die teilen die Ausstellungsmacher, gleichzeitig Inhaber der „Harley Factory“ in Frankfurt-Fechenheim, mit vielen im Rhein-Main-Gebiet. Die amerikanischen GIs haben dort etliche Deutsche mit der Begeisterung für die Motorrad-Marke angesteckt.