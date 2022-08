Hanfanbau in der Wetterau : „Davon wird kein Maikäfer high“

Zur Begrüßung gibt es vom Herrn des besonderen Irrgangs ein herzliches Lachen, einen kräftigen Händedruck und etwas Warmes. „Ich habe Hanftee gemacht“, sagt Walter Strasheim-Weitz und zieht die Augenbrauen nach oben. Hanftee – das mag im ersten Moment etwas anrüchig klingen. Cannabis und so. Strasheim-Weitz, ein Mann mit fast schulterlangen silbrig-schwarzen Locken und Vollbart, winkt gleich ab. Ihm geht es nicht um die Legalisierung von Rauschmitteln. Er will vielmehr die Wertschöpfung mit einer aus dem Blick geratenen Kulturpflanze wieder populärer machen. Und dafür lässt er Hanf anbauen, dessen Grün für einen Joint nicht taugt. „Von dem Tee hier“, versichert er, „wird kein Maikäfer high.“

Der gelbgrüne Aufguss verströmt derweil einen milden Duft. Auf der Zunge breiten sich nussige Aromen und eine leichte Note aus. Ganz angenehm, das Gebräu, das es so auch auf einem Mittelaltermarkt geben könnte. Geschäftstüchtige Mittelalterfans bieten an ihren Ständen auch Hanfbier und Hanfmet feil. Hanföl nicht zu vergessen. Nun läuft Strasheim-Weitz daheim in Pohl-Göns nahe Butzbach nicht in Ritterkluft herum, auch ist kein Schwert auf seinem Hof zu sehen. Hanföl hat er aber sehr wohl auf dem Zettel.