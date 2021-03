Oberbürgermeister von Hanau : Raser härter bestrafen

Drastischere Strafen für Autofahrer, die durch die Stadt rasen oder sich ein Rennen mit anderen Fahrern liefern, fordert Hanaus Oberbürgermeister Claus Kaminsky (SPD).

Anlass geben mehrere Zwischenfälle in Hanau. So wurde am 23. Januar ein Rennen zweier Autofahrer beobachtet. Wenige Tage später verfolgte die Polizei an einem frühen Sonntagmorgen in der Innenstadt zwei Autos, die mit mehr als 90 Kilometern in der Stunde durch eine Fußgängerzone rasten. Die Polizei konnte einen Fahrer fassen. „Das sind potentielle Totschläger und Mörder und müssen auch so behandelt werden“, sagt Kaminsky.

In vielen deutschen Städten komme es seit einigen Jahren vermehrt zu solchen Rasereien und illegalen Rennen. Dabei kämen oft Unbeteiligte zu Schaden oder zu Tode. Es sei nötig, die Polizei personell zu verstärken, damit sie für Recht und Ordnung sorgen könne.